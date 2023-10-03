جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد يجتمع بملاك "الثورة الخضراء" لتوفيق أوضاعهم

عقد جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، اليوم، برئاسة المهندس أحمد مصطفي محمد رئيس الجهاز ونائب رئيس الجهاز ومسئولى الجهاز بممثلي أعضاء أراضي الثورة الخضراء لمناقشة بعض الطلبات المقدمة منهم وكذا بعض الاستفسارات الفنية والمالية والقانونية٠

وقام رئيس الجهاز بتوضيح كافة النقاط المقدمة من الملاك وتفسير بعض المفاهيم فيما يخص استكمال توفيق الأوضاع والإجابة على كافة التساؤلات.

وقد انتهي الاجتماع بالتنبيه نحو ضرورة نهو إجراءات استكمال توفيق الأوضاع في ضوء المهلة الممنوحة بالإعلان المنشور بالجرائد الرسمية لامكان استكمال تنمية المنطقة بالكامل وامدادها بالمرافق الرئيسية تنفيذاً للمخطط التفصيلي المعتمد لكامل مساحة القرار الجمهوري .

