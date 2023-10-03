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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس شركة العاصمة: إجراء اختبار التشغيل التجريبي للمونوريل في ديسمبر المقبل

صدى البلد

قال خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية ، إنه يجرى وضع اللمسات الأخيرة لتدشين شركة مشتركة بين العاصمة وشركة ألمانية لإدارة الصرف الصحي في العاصمة الإدارية، لتكون أول شركة خاصة تدير منظومة الصرف الصحي.

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وكشف "عباس" خلال الملتقي الاقتصادي المصري الألماني بحضور عدد من الشركات الألمانية جرى تنظيمه في الجامعة الألمانية في العاصمة الإدارية ، عن إجراء اختبار تشغيل المونوريل خلال ديسمبر القادمة لتكتمل منظومة النقل في العاصمة، مشيرا إلي أنه تم انهاء 60% من مباني المرحلة الأولي بالعاصمة.

وأضاف خالد عباس، أن العاصمة الإدارية تستوعب 10 ملايين نسمة مع اكتمال مراحلها المختلفة بمساحة إجمالية 230 ألف فدان ، لافتاً إلى أن المرحلة الأولي يجرى تدشينها على مساحة 40 ألف فدان والمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية ستكون على مساحة 40 ألف فدان وسيجري البدء فيها قريباً.

وقال عباس موجهاً حديثه للوفد الألماني، إن شركة العاصمة الإدارية لديها كافة الصلاحيات وتمتلك شباك واحد لمنح كافة التراخيص والموافقات في وقت قياسي.

 

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