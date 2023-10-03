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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحولها إلى أفغانستان.. رئيس جيبوتي يحذر من خطوة الاتحاد الأفريقي في الصومال

الرئيس الجيبوتي إسماعيل
الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله

حذر الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، الاتحاد الأفريقي من تكرار تجربة أفغانستان في الصومال.

وأكد الرئيس الجيبوتي في حوار لتلفزيون TRT أن "تكرار أفغانستان" محتمل في الصومال بعد انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وأشار "جيله" إلى أن عناصر حركة الشباب الإرهابية المنتشرة في الصومال، ستقلد حركة طالبان في أفغانستان، في محاولة للسيطرة على الصومال بعد انسحاب قوات حفظ السلام. 

وقال الرئيس الجيبوتي إن الأشهر المقبلة حاسمة، وسنشهد تكرارا لما حدث في أفغانستان حيث انسحبت القوات الأمريكية من البلاد دون استعداد.

ودعا إلى تعليق الانسحاب المقرر لـ 3000 جندي من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي لمدة 3 أشهر على الأقل لتجنب احتمال انهيار الهجوم العسكري ضد حركة الشباب.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي رفض الأسبوع الماضي، طلب الصومال بتأجيل انسحاب 3000 جندي من قوات حفظ السلام المقرر نهاية شهر سبتمبر الجاري، بعد أيام من طلب الحكومة الصومالية من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وقف انسحاب القوات.

وبعد يومين من رفض الاتحاد الأفريقي، أصدرت الدول الخمس المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "أتميس" بيانا، أيدت فيه بقوة طلب الحكومة الصومالية، تأجيل سحب 3000 جندي من قوات حفظ السلام لمدة ثلاثة أشهر. 

وبعثت الدول الخمس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أوردت فيها "الانتكاسات الأخيرة" في الهجوم العسكري ضد مقاتلي حركة الشباب الإرهابية في منطقة جالجادود، بما في ذلك هجوم في منطقة أوسوين.

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