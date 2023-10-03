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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الزيارة الأولى لـ الحشاني.. مباحثات جزائرية تونسية لتحقيق التكامل الاستراتيجي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، نظيره التونسي أحمد الحشاني اليوم الثلاثاء في مطار الجزائر الدولي، وعقد الجانبين جلسة مباحثات مشتركة في العاصمة.

وعقد رئيس الوزراء الجزائري بقصر الحكومة، مباحثات مع "الحشاني" واستعرضت سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، على ضوء توجيهات قائدي البلدين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأخيه ونظيره التونسي قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة، بحسب البيان الصادر من رئاسة الحكومة الجزائرية.

وفي هذا الإطار،  جدد عبد الرحمان والحشاني، عزمهما على تنشيط وتيرة التعاون الثنائي ومتابعة مختلف المشاريع المشتركة وتعزيز المبادلات الاقتصادية، لاسيما  من خلال تنسيق السياسات و إجراء تقييم منتظم لمختلف أنشطة التعاون. 

وحضر اللقاء من الجانب الجزائري وزيري الخارجية أحمد عطاف، والنقل يوسف شرفة، وعن الجانب التونسي وزير الخارجية نبيل عمار.

ويجري رئيس الوزراء التونسي زيارة إلى الجزائر هي الأولى منذ توليه منصبه، بصحبة وفد رفيع المستوى وتستغرق يومين، بحسب بيان رئاسة الحكومة الجزائرية.

وتأتي زيارة "الحشاني" في إطار انعقاد الدورة الـ22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون، حيث سيشرف رئيس الحكومة الجزائرية ونظيره "الحشاني"، على الافتتاح الرسمي لاعمال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي.

الزيارة الأولى للحشاني الجزائر تحقق التكامل الاستراتيجي تونس رئيس الوزراء الجزائري أحمد الحشاني مطار الجزائر الدولي

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