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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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النائب أحمد السجيني يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد واحد من أولويات مجلس النواب، والذي ينتظره الكثير من المواطنين، وكذلك يوجد قوانين أخرى فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وتحسين ظروف المواطنين، تلك المشاريع سيكون لها الأولوية خلال الشهر ونصف والشهرين المقبلين خلال نشاط البرلمان. 

 

أحمد السجيني يشيد بمؤتمر حكاية وطن 

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مؤتمر حكاية وطن كان هاما للغاية، إذ أن هذا المؤتمر خلال ثلاث أيام كشف عن العديد من الأمور ويجب توجيه التحية للقائمين على هذا المؤتمر، إذ أن المؤتمر جاء في نهاية فترة رئاسية للرئيس هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروعات وإدارة شؤون البلاد إلى آخره، ويقدم كشف حساب للمواطنين.

 

وتابع النائب أحمد السجيني، أن الرئيس السيسي كان واثقا من نفسه، وجعل كشف الحساب من خلال فريق عمل كامل، وهو يعقب بتعقيبات بسيطة على عمل كل شخص، "كان ممكن المؤتمر ده يخلص في 3 أو 4 ساعات بالكتير لكن المؤتمر كان لـ 3 أيام، وبعض الجلسات كانت بتوصل لمنتصف الليل عشان الوزراء ياخدوا مساحتهم، ورئيس الدولة ياخد مساحته في شرح الموضوع بالشكل اللي اتشاف". 

 

واستكمل، أن مصر أمام تحديات عديدة في هذه المرحلة، ويجب على كل مسؤول يدير الشأن يراعي المستويات المختلفة لاحتياجات المواطنين وثقافتهم، ومستوى تعليمهم، وبالتبعية الحكومة والبرلمان والدولة المصرية وإعلامها واعي أن تداعيات المرحلة التي تم طرحها في مؤتمر حكاية وطن، برؤى القائمين على الأمور بأهمية استكمال أعمال التنمية لتشغيل مزيد من المواطنين في معادلة تصاعدية للزيادة السكانية. 

احمد السجيني قانون التصالح سيد على برنامج حضرة المواطن قناة الحدث اليوم

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