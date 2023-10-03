عائد من واجب عزاء| تفاصيل نجاة نقيب المهندسين من حادث مروع.. تصادم سيارات بطول 300 متر

حادث نقيب المهندسين.. تعرض المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، لحادث سير على الطريق الصحراوي الشرقي أثناء عودته إلى القاهرة عقب تقديمه واجب العزاء في نقيب مهندسي أسيوط المهندس أسامة محمد أنور.

كسر في عظام الجمجمة وحالة حرجة

وجاءت تفاصيل حادث المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين مروعة، في حادث تصادم عدة سيارات متتالية، لمسافة 300 متر، على الطريق الصحراوي الشرقي، نطاق محافظة بني سويف.

وأصيب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بكسر في عظام الوجه، في عظمة أسفل العين اليسرى، وجرح قطعي بالرأس، وكسر في الرجل اليسرى، والذي قد يتضمن خضوعه لأكثر من عملية جراحية وتم نقله إلى المركز الطبي بالمقاولون العرب بالجبل الأخضر بناءًا علي طلب نجله.

الحالة الصحية لسائق نقيب المهندسين عقب الحادث

وأما عن حالة السائق، فتعرض لبعض الكسور والكدمات، وتم حجز نقيب المهندسين والسائق في قسم العظام التابع لمستشفى بنى سويف التخصصي لعمل الأشعة والفحوصات، قبل أن يتم نقله في سيارة إسعاف مجهزة إلى القاهرة.

نجل نقيب المهندسين يكشف حالة والدة الصحية

وكشف المهندس هاني النبراوي، نجل نقيب المهندسين طارق النبراوي، تفاصيل حالة والده الصحية عقب نقله إلي المستشفى داخل القاهرة، وقال نجل نقيب المهندسين أن حالة والده الصحية مستقرة حتي الأن.

وعقب نجل نقيب المهندسين أن والده يتلقى العلاج في مستشفى المقاولون العرب، وهو مصاب بكسر في الفك وعظام الوجه، وشرخ في قدمه، وعدة جروح في الوجه، وسوف يخضع لعملية جراحية.

وفاة إثنين وإصابة 7 بحادث نقيب المهندسين

وتوفي أثنان من أصحاب إحدى الثلاث سيارات التي تم عمل الحادثة بينها، وأصيب 7 آخرين، بينهم نقيب المهندسين في حادث تصادم عدة سيارات متتالية، لمسافة 300 متر، على الطريق الصحراوي الشرقي، نطاق محافظة بني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا، من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم عدة سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي.

أسماء المصابين

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي 7 مصابين نقلتهم سيارات الإسعاف من مكان الحادث، هم: طارق عزت النبراوي، 75 عامًا، بالمعاش "نقيب مهندسي مصر" مقيم مدينة نصر بالقاهرة، مصابًا بكسر في عظام الوجه، جرح قطعي بالرأس، اشتباه كسر بالساق.

ومنير سيد ذكي، 35 عامًا، مقيم سوهاج، عامل مصابًا بكسر مضاعف بالقدم اليمنى، واشتباه ما بعد الارتجاج، وحسن الضبع حسن 43 عامًا، مقيم سوهاج، عامل، مصابًا بكسر مضاعف بالقدم اليسرى، وناجي محمد محمود، 62 عامًا، مقيم سوهاج، بالمعاش، مصابًا بكسر مضاعف بالقدم اليمنى.

وأحمد صلاح أحمد 43 عامًا، سائق، مقيم القليوبية، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وإسلام أحمد عبد المنعم، 27 عامًا مقيم حلوان، مصابًا بجرح قطعي بالجبهة 10 سنتيمترات وسحجات وكدمات، ومرقص فخري 55 عامًا، أعمال حرة، مقيم أسيوط، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

أسماء وفيات حادث نقيب المهندسين

كما استقبل المستشفى جثتين نقلتهم سيارات الإسعاف من مكان الحادث، هما: أحمد عبد المنعم أحمد، 52 عامًا، سائق، مقيم حلوان، وإسلام حنفي أبو المجد، 23 عامًا، مقيم سوهاج، وتم إيداع الجثتين مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.