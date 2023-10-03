رمضان عبد المعز: جنود مصر اقتحموا الجيش الذي لا يقهر.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن نعمة النصر، هي أكبر نعمة أنعم الله بها على الإنسان، فلا يملك النصر إلا الله تعالى، منوها أن جنود مصر اقتحموا الجيش الذي لا يقهر والحصون المنيعة بفضل وعون الله تعالى.

وأضاف عبد المعز، في برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، أننا نحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وهي نصر ووعد من الله، وعد به المؤمنون وحقق وعده لهم.

وتابع: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأل الله النصر، الله تعالى علمنا طلب النصر في غزوة بدر، يوم الفرقان التي فرق الله فيه بين الحق والباطل.

وأوضح عبد المعز، أننا لابد أن نتوجه إلى الله بالشكر على هذا النصر العظيم، ونحكي بطولاتنا إلى الأحفاد.

واستشهد رمضان عبد المعز، بقوله تعالى في سورة الأنفال (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).

وأكد أن الله تعالى لا ينصر أهل الباطل ولكن ينصر أهل الحق، فكان المشركين يظنون أنهم سينتصرون على جيش المسلمين في غزوة بدر.

كما استشهد بقوله تعالى (إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ).