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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال أوكراني كبير يعلن تقدم قواته على الجبهة الجنوبية

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال أحد كبار الجنرالات الأوكرانيين، اليوم الثلاثاء، إن قواته تتقدم في الجنوب، وهو أحد مسرحي الهجوم المضاد ضد القوات الروسية، لكنه لم يقدم تفاصيل تذكر عن المكاسب التي حققتها.

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي في منشور على “تليجرام”، مستخدما الاسم العسكري للجبهة الجنوبية: “في قطاع تافريا، حدث تقدم لقوات الدفاع”.

وقال تارنافسكي، قائد المجموعة الجنوبية للقوات، إن القوات نفذت 1198 مهمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تكبدت القوات الروسية خسائر بلغت 261 رجلاً وتم أسر 10 آخرين.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في تقريرها المسائي، إن العمليات الهجومية مستمرة في الشرق والجنوب، دون تفاصيل تذكر.

وأفادت عن ضربات جوية روسية في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد، وهي محور التوجه جنوبا إلى بحر آزوف.

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وذكر التقرير أن القوات الأوكرانية صدت الهجمات الروسية في مناطق منطقة دونيتسك التي استعادتها كييف بالفعل وحول بلدة مارينكا المتنازع عليها منذ فترة طويلة إلى الغرب.

وتحدث محللون عسكريون في الأسبوع الماضي عن قيام القوات الأوكرانية بتعزيز مواقعها حول قرية فيربوف في طريقها نحو الجنوب.

زابوريجيا القوات الروسية روسيا أوكرانيا

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