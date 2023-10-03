عشان تعرف تعالجها صح.. أسباب آلام القدم

يعد ألم القدم من المشكلات الصحية الشائعة بشكل كبير بين جميع الأعمار ولعلاجها بشكل صحيح يجب معرفة السبب.

ووفقا لما جاء في موقع mountsinai يكون ألم القدم عادة بسبب ما يلي:

شيخوخة

البقاء على قدميك لفترات طويلة من الزمن

زيادة الوزن

تشوه في القدم ولدت به أو تطور لاحقًا

إصابة

الأحذية التي لا تتناسب بشكل جيد أو لا تحتوي على الكثير من التوسيد

كثرة المشي أو ممارسة الأنشطة الرياضية الأخرى

صدمة

ما يلي يمكن أن يسبب آلام القدم:

التهاب المفاصل والنقرس - شائع في إصبع القدم الكبير، الذي يصبح أحمر ، منتفخا، ومؤلما جدا.

عظام مكسورة .

الأورام - نتوء في قاعدة إصبع القدم الكبير بسبب ارتداء أحذية ضيقة الأصابع أو من محاذاة العظام غير الطبيعية.

النسيج والذرة - جلد سميك نتيجة للفرك أو الضغط و توجد مسامير القدم على مشط القدمين أو الكعبين و تظهر الذرة في الجزء العلوي من أصابع قدميك.

أصابع القدم المطرقة - أصابع القدم التي تتجعد للأسفل في وضع يشبه المخلب.

الأقواس الساقطة - وتسمى أيضًا الأقدام المسطحة.

ورم مورتون العصبي - سماكة الأنسجة العصبية بين أصابع القدم.

تلف الأعصاب بسبب مرض السكري.

التهاب اللفافة الأخمصية .

الثآليل الأخمصية - تقرحات على باطن قدميك بسبب الضغط.

الالتواء .

كسر الإجهاد.

مشاكل الأعصاب.

مهماز الكعب أو التهاب وتر العرقوب.

رعاية منزلية

قد تساعد الخطوات التالية في تخفيف آلام القدم

ضع الثلج لتقليل الألم والتورم.

أبقِ قدمك المؤلمة مرتفعة قدر الإمكان.

قلل من نشاطك حتى تشعر بالتحسن.

ارتدي الأحذية التي تناسب قدميك ومناسبة للنشاط الذي تقوم به.

ارتداء منصات القدم لمنع الاحتكاك والتهيج.

استخدم مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين (تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أولاً إذا كان لديك تاريخ من القرحة أو مشاكل في الكبد.)