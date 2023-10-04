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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض في أسعار الفضة اليوم.. اعرف وصلت كام | فيديو

انخفاض اسعار الفضة
انخفاض اسعار الفضة

رصدت  عدسة "صدى البلد" أسعار الفضة  في سوق الذهب والفضة بشارع شبرا وإقبال المواطنين على الشراء في الوقت الحالي بعد انخفاض أسعار الذهب والفضة في الفترة الحالية .

في البداية ، قال مايكل محسن تاجر فضة ، إن سعر جرام الفضة "999" بـ28جنيه، وجرام الفضة عيار 800 بـ 22جنيه  وعيار 925 بـ26جنيه و المشغولات المصري عيار 925  تبدأ من 40 جنيه للجرام والفضة الايطالي المستوردة تبد من 60 جنيه للجرام الرجالي و الحريمي وصل إلى 60 جنيه.

وأوضح "محسن" ، أن الاقبال على شراء الهدايا من أطقم المشغولات الفضية، ضعيف الفترة الحالية بسبب دخول المدارس، موضحا أن الإقبال الأكبر علي المشغولات الفضية الرجالي مثل الحظاظات والسلاسل التي تبدأ أسعارهم من 150 جنيه والمشغولات الفضية الحريمي الخفيفة التي تبدا من 120 جنيه للقطعة مثل السلاسل والانسيالات.

https://fb.watch/nrOxW-T3l2/?mibextid=9R9pXO

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