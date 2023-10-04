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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

قصور الثقافة تنظم احتفالية فنية للطفل بالأقصر

صدى البلد

نظم فرع ثقافة الأقصر احتفالية ثقافية فنية بمناسبة ختام النشاط الصيفي، ضمن البرنامج الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال فترة الإجازة الصيفية في الأشهر الثلاثة الماضية.

شهد الحفل عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وبدأت الفعاليات بافتتاح معرض فني بقصر ثقافة الأقصر، نتاج الورش الفنية الخاصة بمرسم الطفل، وإشراف صفاء حسن ومشيرة طلعت.

ثم توالت فقرات الحفل الذي قدمه الإعلامي أحمد عبد العال، وتم عرض برومو للأنشطة الصيفية، تلاه لقاء بمناسبة المولد النبوي الشريف بحضور كل من الواعظ محمد عبده وشعبان شلبي.

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كما شهد الحفل المنظم من خلال قصر ثقافة الأقصر برئاسة نفيسة عبد الرحيم، عرضا فنيا تغنت خلاله فرقة الأقصر للموسيقى العربية بباقة متنوعة من الأغنيات الوطنية والدينية منها لاجل النبي، واللي بنى مصر، بمصاحبة عرض التنورة للفنان محمد سلامة.

واختتمت الفعاليات بعرض مسرحي بعنوان "ليلة فلسطينية" إخراج محمود النجار، وتكريم الأطفال أصحاب الأعمال المتميزة، بحضور كل من الشاعر حسين القباحي رئيس بيت الشعر والأدب العربي، الشاعر أحمد عراقي رئيس نادي الأدب، ونخبة من المثقفين.

ثقافة إقليم جنوب الصعيد الثقافى الهيئة العامة لقصور الثقافة الشاعر حسين القباحي العامة لقصور الثقافة المولد النبوي الشريف النشاط الصيفي

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