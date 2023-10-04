عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أماكن في جسمك يمكن أن تظهر عليها علامات التحذير المبكرة لجلطات الدم

جلطة دموية
جلطة دموية

علامات تحذير مبكرة لجلطات الدم قد تظهر في عدة أماكن في الجسم. قد تشمل هذه الأماكن الآتي وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

1. الساقين: قد يحدث جلطة دم في الأوردة العميقة في الساقين، ويمكن أن تظهر علامات مثل انتفاخ الساق، وألم مستمر أو تورم، واحمرار وسخونة في المنطقة المصابة.

2. الذراعين: يمكن أن تحدث جلطة دم في الأوردة العميقة في الذراعين، وقد تصاحبها أعراض مماثلة لتلك التي تظهر في الساقين، مثل انتفاخ وألم واحمرار.

3. الرئتين: قد يسبب تكوُّن جلطة دم في الأوردة الرئوية أعراضًا خطيرة تتضمن ضيق التنفس المفاجئ، وألم حاد في الصدر، وسعال مصاحب للدم.

4. القلب: في حالة وجود جلطة دم في الشرايين التاجية التي تغذي القلب، يمكن أن تحدث أعراض مثل ألم في الصدر أو ضيق التنفس أو الشعور بضيق في الصدر.

إذا كنت تشتبه في وجود جلطة دم أو تعاني من أي من هذه الأعراض، فيجب عليك التوجه إلى الطوارئ الطبية على الفور لتقييم الحالة والحصول على العناية الطبية اللازمة.

الأوردة العميقة إحمرار الشرايين التاجية ألم في الصدر جلطات الدم جلطات جسمك شرايين التاجية ضيق التنفس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

غيابات بالجملة في لقاء الأهلي وإنبي بـ كأس مصر.. الأسماء مفاجأة

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

القصة بدأت يوم جنازة ابنها.. عشريني يحتفل بعيد ميلاد زوجته الـ80 في أمريكا

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

دعاء يوم القر.. 50 دعوة لا ترد بين العصر والمغرب رددها لا تبخل على نفسك

طواف الإفاضة .. أحكامه وفضله وكيفية أدائه وآخر موعد له

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

كيفية الطواف حول الكعبة .. فضله وشروطه وأنواعه وأحكامه

دعاء ثاني يوم من ذي الحجة .. يفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

المخابرات الروسية تمنع عملية إرهابية خطيرة داخل أراضيها

مش مهتم.. تعليق مثير من دونجا حول أزمته مع إمام عاشور

تمرد ضد رئيس الوزراء البريطاني تقوده نظيرته السابقة.. تفاصيل

أبرزها الإخلال بنظام الامتحان..عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات في القانون

أعراض الإنفلونزا| اعرفها وطرق الوقاية منها

50 عاما على النصر| حرب أكتوبر 73 .. إرادة أمة وعزة وطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم أم حقيقة.. ردود أفعال مدهشة من الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

بشرى للمواطنين| الحكومة تتخذ خطوة صارمة.. تتسبب في تراجع الأسعار (تفاصيل)

القصة بدأت يوم جنازة ابنها.. عشريني يحتفل بعيد ميلاد زوجته الـ80 في أمريكا

نشرة المرأة و الصحة| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان مايا دياب.. ونصائح للأمهات في بداية العام الدراسي

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ