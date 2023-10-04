4 أماكن في جسمك يمكن أن تظهر عليها علامات التحذير المبكرة لجلطات الدم

علامات تحذير مبكرة لجلطات الدم قد تظهر في عدة أماكن في الجسم. قد تشمل هذه الأماكن الآتي وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. الساقين: قد يحدث جلطة دم في الأوردة العميقة في الساقين، ويمكن أن تظهر علامات مثل انتفاخ الساق، وألم مستمر أو تورم، واحمرار وسخونة في المنطقة المصابة.

2. الذراعين: يمكن أن تحدث جلطة دم في الأوردة العميقة في الذراعين، وقد تصاحبها أعراض مماثلة لتلك التي تظهر في الساقين، مثل انتفاخ وألم واحمرار.

3. الرئتين: قد يسبب تكوُّن جلطة دم في الأوردة الرئوية أعراضًا خطيرة تتضمن ضيق التنفس المفاجئ، وألم حاد في الصدر، وسعال مصاحب للدم.

4. القلب: في حالة وجود جلطة دم في الشرايين التاجية التي تغذي القلب، يمكن أن تحدث أعراض مثل ألم في الصدر أو ضيق التنفس أو الشعور بضيق في الصدر.

إذا كنت تشتبه في وجود جلطة دم أو تعاني من أي من هذه الأعراض، فيجب عليك التوجه إلى الطوارئ الطبية على الفور لتقييم الحالة والحصول على العناية الطبية اللازمة.