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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"أدباء على خط النار".. قصور الثقافة بالغربية تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

صدى البلد

شهدت المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، صباح امس الثلاثاء، عقد العديد من الفعاليات، وذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

في هذا السياق، أوضح الأديب محمد المطارقي خلال كلمته بمحاضرة قصر ثقافة غزل المحلة "أدباء على خط النار" أن معركة العبور العظيم قد شهدت مشاركة عدد من الأدباء، جاء في مقدمتهم الروائي الكبير الراحل جمال الغيطاني، الذي عمل مراسلا حربيا خلال حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر خلال الفترة ما بين عامي 1969 حتى 1974، والتي رصد فيها الأحداث والتطورات العسكرية على الجبهة، بالإضافة إلى الروائي والأديب يوسف القعيد، والشاعر الدكتور حسن طلب، والكاتب الساخر الصحفي جلال عامر.

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هذا وقد نظم بيت ثقافة السنطة محاضرة تثقيفية بعنوان "أكتوبر السلام"، تعرف خلالها الأطفال على تضحيات القوات المسلحة في تلك الملحمة التاريخية، وكيف استطاع رجال مصر البواسل استرداد أرض سيناء والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، بقوة وعزيمة المصريين، ليشهد العالم أجمع بأن الجندي المصري لم ولن يفرط في حبة من رمال وطنه الغالي.

تسابق العديد من أطفال محافظة الغربية لرسم لوحات فنية للتعبير عن أبرز مشاهد معركة السادس من أكتوبر، وذلك خلال ورشة فنية أقامها بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي بمدينة بسيون، حيث أظهرت اللوحات الفنية رفع العلم المصري على خط بارليف بعد نجاح القوات المسلحة في عبور قناة السويس.

في مكتبة أبيار الثقافية، استمع أطفال المدارس إلى قصة اللواء أركان حرب باقي زكي يوسف، رئيس فرع مركبات الفرقة‏19‏ بحرب أكتوبر المجيدة، وهو صاحب فكرة فتح الثغرات في الساتر الترابي بخراطيم المياه، والتي أذهلت المحللين العسكريين في العالم خاصة أنها تتميز بالبساطة والعبقرية.

ثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الراحل جمال الغيطانى الجندي المصري الكبير الراحل جمال الغيطاني معركة العبور

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