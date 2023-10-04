إبراهيم عبد الله: المجلس السابق دمر الزمالك وهويته

أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك السابق، أن الأبيض عاش فترة صعبة الموسم الماضي مع مجلس الإدارة السابق، وتم تدميره.

قال إبراهيم عبدالله خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90"، على قناة النهار: "المجلس السابق دمر نادي الزمالك وهويته وتاريخه، ولم يكن للمجلس السابق أي إنجازات تذكر، بل أضاع العديد من البطولات السهلة التي كان يمكن تحقيقها".

وأضاف: "المجلس السابق كان يردد دائما أن الفوضى ستجتاح حين يرحلون وتم منع رموز النادي من التواجد علاوة على شطب العديد من العضويات".

واختتم: "الفترة الحالية تشهد روح كبيرة وترابط بين الجميع من المرشحين والجميع على قلب رجل واحد وهو خدمة نادي الزمالك، وهناك تنافس حاليًا من المرشحين على خدمة النادي والخروج من الازمة المالية الحالية، وهو أمر لم يحدث من قبل".