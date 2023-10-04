ميدو يحسمها.. حقيقة تجديد عقد فتوح مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، حقيقة ما تردد حول تجديد عقد أحمد فتوح في نادي الزمالك.

ومن المقرر، أن ينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فتوح مستمر مع الزمالك

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامجه الريمونتادا: “فتوح يقترب شيئا فشيئا في تجديد عقده مع الزمالك”.

وتابع: “الناس في الزمالك شايفين إن مطالب فتوح منطقية ومفيهاش مبالغة نظرا لما يقدمه”.

وأتم ميدو: “الملف هيتحسم بشكل نهائي بعد وجود المجلس المنتخب”.

ويشار إلى أن عبد الواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك، قام بعقد جلسة خاصة مع أحمد فتوح، وذلك لمناقشة تجديد تعاقده مع النادي الأبيض.