فاروق جعفر مش أسطورة.. تعليق مثير من مسئول سابق في الزمالك

أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية السابق لنادي الزمالك، أن فاروق جعفر ليس أسطورة داخل النادي، وتظل الأسطورة هو حسن شحاته فقط.

إبراهيم عبدالله: فاروق جعفر ليس أسطورة في الزمالك وفرصته صعبة بالانتخابات

وتابع عبدالله خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "حسن شحاته هو الأسطورة الوحيدة لنادي الزمالك، وفاروق جعفر لاعب سابق".

وأضاف إبراهيم عبدالله: "فرصة جعفر في الانتخابات صعبة للغاية بل قد تكون مستحيلة، وليس له أي فرصة في الانتخابات، وصورة حسن شحاته معه مجاملة وليست دعم ويريد القائمة وحسين لبيب فقط".