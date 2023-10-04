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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

صدى البلد

كشف نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة إهانته لـ إمام عاشور، لاعب الأهلي، بعد رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال نبيل عماد دونجا، في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “نزلت استوري رقم ٨ عشان إمام عاشور؟ لا مش مهتم بالقصة دي خالص دا واحد اخد طريقه، وشاف دنيته ومليش دعوة خالص”.

وتابع: “أنا لبست رقم ٨ عشان طارق حامد مش عشان إمام عاشور، أنا أقدم من إمام عاشور، انا زيي زي أي لاعب باخد استوري ناس عاملها لي وبنزلها عندي”.

دونجا يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور 

وأضاف: “أنا مش بتاع لقطة، لا عمري نزلت صورة ولا وجهت كلام لأي حد خالص”.

واختتم: “لم أقصد إهانة إمام عاشور على الإطلاق وعلاقتي جيدة بكل زملائي، وليا لاعبين أخواتي وزملائي في الأهلي وبنقعد مع بعض كتير جدا”.

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