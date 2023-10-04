أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

كشف نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة إهانته لـ إمام عاشور، لاعب الأهلي، بعد رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال نبيل عماد دونجا، في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “نزلت استوري رقم ٨ عشان إمام عاشور؟ لا مش مهتم بالقصة دي خالص دا واحد اخد طريقه، وشاف دنيته ومليش دعوة خالص”.

وتابع: “أنا لبست رقم ٨ عشان طارق حامد مش عشان إمام عاشور، أنا أقدم من إمام عاشور، انا زيي زي أي لاعب باخد استوري ناس عاملها لي وبنزلها عندي”.

دونجا يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

وأضاف: “أنا مش بتاع لقطة، لا عمري نزلت صورة ولا وجهت كلام لأي حد خالص”.

واختتم: “لم أقصد إهانة إمام عاشور على الإطلاق وعلاقتي جيدة بكل زملائي، وليا لاعبين أخواتي وزملائي في الأهلي وبنقعد مع بعض كتير جدا”.