حضانة الزمالك وغرامة كهربا وركلة جزاء المقاولون| فاروق جعفر يكشف المستور

فجر فاروق جعفر المرشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقرر اجراؤها خلال شهر اكتوبر القادم العديد من المفاجآت بشأن القضايا العالقة داخل جدران القلعة البيضاء.

وكشف فاروق جعفر المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك حقيقة تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي.

وتطرق فاروق جعفر المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك إلي آخر المستجدات بشأن العملية الانتخابية داخل نادي الزمالك.

صدى البلد يستعرض أبرز تصريحات فاروق جعفر المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك.

حقيقة تقسيط غرامة كهربا لصالح الزمالك

قال فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية:

لازم الجماهير تفهمني صح لم أقصد بتقسيط غرامة كهربا خدمة اللاعب بل أقصد مصلحة الزمالك في المقام الأول وبنجري ورا كهربا من 2019 خدنا ايه؟ لازم الكل يبقى واقعي الأهلي مش هيساعد كهربا بحاجه وهو اللي هيدفع

تابع: رئيس نادي الزمالك السابق ودي شغلته معرفش يجيب منه فلوس واللاعب مبيتوقفش يبقى أضيع أنا الفلوس.. أنا ميهمنيش اللاعب يتوقف ولا لا أنا يهمني الزمالك ولما تقسط وناخذ ضمانات يبقى أنا كدا هستفيد ماديا وهاخد فلوسي لكن لمًا نخلي الوضع زي ما هو يبقى كدا أنا مش مستفيد حاجة.

أضاف: اللعبة الوحيدة اللي مش واخده حقها في النادي حاليا هي كرة القدم ودي كارثة كبرى والقيد بتاع الفريق واقف ومش عارفين نجيب لاعب نقيده واللي يمسك الزمالك مش لازم يكون معاه فلوس بس لا لازم يكون شقي في النادي وتعب وعارف قيمته كويس

استطرد: النادي الأهلي على مر التاريخ من يتولوا رئاسته ويحققوا بطولات نجوم كرة من صالح سليم لعبده صالح الوحش لحسن حمدي لمحمود الخطيب والفترة الوحيدة اللي محققش فيها الأهلي بطولات كان متولي النادي رجل الأعمال محمود طاهر والجميع حارب من اجل عودة رجال الكرة مرة أخرى.

وواصل: الإسماعيلي تم تدميره منذ تولي رجال الأعمال رئاسة النادي ولو لم يتواجد رجل قادر على الإنفاق النادي بيعاني.

وزاد: على الجميع أن يعرف نادي الزمالك قلعة رياضية الأولوية الأولى الكرة اللي الناس شجعوه عشنها وبعدها هناك رياضات أخرى وهناك ترابط حاليا بين جميع الأسر داخل نادي الزمالك ودعم أسرة كرة القدم اي على رأسي وحسن شحاتة دائما معي داخل النادي.

حضانة نادي الزمالك

وقال فاروق جعفر أيضا: الناس فهمت غلط بشأن رغبتي في انشاء حضانة داخل الزمالك .. كنت ماشي في النادي، وكان في أطفال من ذوي القدرات الخاصة، وأثناء الحديث معهم طالبه أحد بإقامة مدرسة، وأنه تحدث معهم وقال إنه سيهتم بالأشياء الإنسانية".

ولفت إلي أنه يفكر في أشياء من أجل التطوير، ولخدمة كبار السن، ولذوي القدرات الخاصة، لجميع الأعضاء.

وأكمل : مفيش حد يعرف ديون الزمالك كام، لأن هناك فلوس لـ الضرائب، هناك مشكلات مع الاتحاد الدولي، و الأفريقي لكرة القدم، ومشكلات محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، وهناك ديون لـ وزارة الكهرباء، والمياه ".

وأردف قائلا: مفيش حد يستطيع جمع كل ديون الزمالك، لآن هناك جهات كثيرة تطالب الزمالك بأموال والديون الداخلية معروفة، لكن الديون الخارجة عن باب النادي، غير معروفة، وسيتم حسمها ولا يوجد رقم صحيح، بشأن ديون الزمالك، وأن هناك بعض المحبين للزمالك يتبرعون من أجل النادي.

الزمالك تعرض الي ظلم تحكيمي أمام المقاولون

وعن ركلة الجزاء التي أثار الجدل مؤخرا قال : الزمالك له ركلة جزاء لم تحتسب أمام المقاولون العرب ويجب أن يدعم الزمالك في المباريات المقبلة، لآن الزمالك يحتاج المسانده، وقدم الشكر لـ الجماهير التي تذهب لـ الاستاد لدعم الفريق.

وأشار إلي أن اللجنة الثلاثية قامت بعمل بيان، وقدمت شكوى، وأنه غير راضي على الأداء التحكيمي، وتعرض الزمالك لـ ظلم.

