بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان: "أجهزة الأمن التركية تقبض على زوجة الفنان الموالي للإخوان هشام عبدالله".

وجاء في التقرير أن غادة نجيب زوجة الفنان الإخواني هشام عبدالله، في قبضة الأمن التركي، وذلك بسبب أسباب سياسية.

وكشفت القناة، إن الإخواني هشام عبدالله، كتب على السوشيال ميديا، أن زوجته اعتقلت لأسباب سياسية في تركيا.

وأوضحت القناة، أن هشام يناشد الرئيس التركي بالإفراج عن زوجته، وكشفت أن التحذيرات لـ زوجة هشام لم تكن الأولى، بلن سبقت لها تحذيرات كثيرة.

وأشارت القناة إلي أن هناك تحذيرات من 2021 لزوجة الفنان الإخوانية، بسبب ما تكتبه على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتابعت القناة أن غادة نجيب زوجة هشام عبدالله، سورية الأصل ولكن من مواليد القاهرة، وأنها فقدت الجنسية المصرية، بسبب الإقامة خارج البلاد لفترة طويلة، وهناك حكم ضدها من الجنايات.

وأوضحت القناة أن هشام عبدالله، على قوائم الإرهاب منذ عام 2016، وضمن القضية المعروفة إعلاميًا باسم إعلام الإخوان.