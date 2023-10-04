لعشاق النوكيا.. موبايل جديد بسعر لن تتخيله

وفاءً بوعدها في وقت سابق من هذا العام، بدأت شركة HMD Global الآن في تصنيع الهواتف الذكية 5G في أوروبا - وتحديداً في المجر، والهاتف الأول من خط التجميع هو Nokia XR21 Limited Edition.

طلبت HMD دفعة أولية من 50 جهازًا فقط، مع طرح 30 جهازًا فقط للبيع المفتوح. سيتم نقش كل هاتف برقم فريد خاص به في السلسلة، ويأتي بلون Frosted Platinum مع علبة إصدار محدود خاصة به.

تم الإعلان عن Nokia XR21 في مايو الماضي، وهو يتميز بتصميم قوي مع شهادة MIL-STD-810H العسكرية و IP69K - أعلى حماية IP ضد الماء والغبار.

يتميز الهاتف Nokia XR21 بشاشة IPS LCD بقياس 6.49 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز وحماية Gorilla Glass Victus.

يأتي هاتف Nokia XR21 مزود بمعالج Snapdragon 695 ويتميز بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل ووحدة واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4800 مللي أمبير وشحن 33 وات ويعمل بنظام Android 12 .

سعر Nokia XR21 Limited Edition هو 699 يورو / 599 جنيهًا إسترلينيًا في ألمانيا وفرنسا والنمسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وفنلندا والمملكة المتحدة، وستطرح HMD أيضًا Nokia XR21 العادي باللون الأسود بسعر 649 يورو / 549 جنيهًا إسترلينيًا في وقت لاحق.