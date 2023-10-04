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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. مصر واليابان في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم للصم

صدى البلد

يلتقى فى تمام  الحادية عشر والنصف  ظهر اليوم   منتخب مصر لكرة القدم للصم مع نظيرة اليابانى فى دور قبل النهائى بكأس العالم  والذى يقام فى ماليزيا فى الفترة من 23سبتمبر وحتى 7 اكتوبر الجارى .
 

وتعتبر هذه المباراة أقوى صدام بين فريقين تم ترشيحهما من قبل الخبراء واللجنة المنظمة للمونديال وصولهما للمربع الذهبى .
 

ويأمل منتخبنا القومى فى الفوز بتلك المباراه ليصعد إلى. نهائى كأس العالم للمره الثانية فى تاريخه حيث حصل من قبل  على الميدالية الفضية والمركز  الثانى فى مونديال 2012 بتركيا .
 

واستعد الفريق جيدا لهذه المباراه التى ستكون استكمالا للعروض القويه التى قدمها المنتخب طوال مشواره فى البطوله وحصوله على العلامه الكاملة بالفوز فى جميع المباريات على المانيا مرتين فى دور المجموعات ودور الثمانية كما فاز على كلا من امريكا وماليزيا وغانا.

ويلعب اليوم المنتخب بتشكيل يضم كلا من 
صابر جمال فى حراسة المرمى و محمد عبد الحميد حامد ومحمد عماد صابر وعبدالله موسي سالم وماهر عبد المطلب
وعمرو الشربيني وحماده فاروق و السيد شوقي السيد وماهر الجوهري
واسماعيل محمد ومحمد محمود. 

وعن مشوار المنتخب يقول الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية بأن المنتخب استعد جيدا لهذه البطوله حيث وفرت اللجنه البارالمبية كل الإمكانيات المادية والمعنوية بمشاركة ودعم لا محدود من  وزارة الشباب والرياضه التى لم تبخل عليه بأى دعم مالى مطلوب وتم الاستعداد من خلال معسكر مغلق استمر لمده شهر كامل قبل البطولة فى فندق استاد القاهره الدولى .
 

واضاف رئيس اللجنه بأن المنتخب يعد من أفضل منتخبات العالم البارالمبيين حيث يضم لاعبين على مستوى عالى يتم الاستعانه بهم ليحدثوا الفارق مع فرق  فى دوريات عالمية وعربية
مختلفة .
 

وهذا المستوى نتاج دورى محلى قوى تحت إشراف اللجنه البارالمبية يضم ١٦ نادى ومركز شباب ودورى درجة أولى  من ٤٢ نادى ومركز شباب وعدد أندية كرة القدم للصم باللجنة  ٥٨ نادى ومركز شباب ويتم الاستعانة بحكام  الاتحاد المصرى لكرة القدم وتقام المباريات على نفس  ملاعب اندية الممتاز والدرجة الاولى لكرة القدم وتقام المباريات كل يوم جمعة من كل أسبوع 
 

كما أن هناك  لاعبين احترافوا بالخارج فى نادى دبيورتيفو لاكورونيا الإسبانى ونادى بوك اليونانى وأندية خليجية

واضاف مصطفى بأن نشاط الصم بدأ عام ١٩٩٨ وكانت أول مشاركة له فى دورة الألعاب العربية وحصل المنتخب على المركز الأول  وكان رئيس اللجنة وقتها الدكتور  محمد نبيل سالم .

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