متخصصة بعلم الفلك تحذر أصحاب برج الميزان من اتخاذ قرارات.. اعرف السبب

أكدت جولي علي متخصصة بالعلوم الإنسانية والفلك والأبراج، أن هناك كوكب خلال الفترة المقبلة سيقوم بالسيطرة على الاتصالات، موضحة أن هذا الكوكب هو عطارد.

وأضافت متخصصة بالعلوم الإنسانية والفلك والأبراج، خلال حوارها ببرنامج " ست الستات" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن كوكب عطار موجود في برج العذراء، وسيدخل الميزان بعد غد، حتى يوم 22 من الشهر الحالي.

ولفتت إلي أن برج الميزان يتميز بالتردد، ولذلك ننصح أصحاب برج الميزان بعدم اتخاذ أي قرار خلال هذه الفترة، وتحديدًا حتي يوم 22-10.

وأشارت إلي أن هذه المشكلة ليست في مصر فقط، ولكن في جميع الدول، ولذلك على الجميع الاستقرار، وأن هذه الفترة سيكون بها نسيان لـ أشياء كثيرة.