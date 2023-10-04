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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عالميا .. الصحة : وفاة سيدة كل دقيقتين بسبب سرطان عنق الرحم

صدى البلد

أكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك حالة وفاة لسيدة  كل دقيقتين في العالم نتيجة للإصابة بسرطان الرحم .

وفي إطار منشوراتها التوعوية أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن للسيدات للكشف المبكر عن الأورام السرطانية من خلال مبادرة رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن  الكشف المبكر ضروري للوقاية من المضاعفات الخطيرة ، لذا  يرجى عمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق  كتابة البيانات على الاستبيان الإلكتروني ثم الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة. 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الخطوة التالية تتمثل في الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان

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