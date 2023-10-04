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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش مهتم.. تعليق مثير من دونجا حول أزمته مع إمام عاشور

صدى البلد

حسم لاعب الزمالك نبيل عماد دونجا، جدل شائعات أزمته مع إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، خاصة بعدما نشر الأول ستوري من خلال أحد المشجعين كان يقصد من خلاله لاعب النادي الأهلي ليتداول البعض بأن هناك أزمة بين الثنائي.

وقال دونجا في تصريحات تليفزيونية: أنا لبست 8 عشان طارق حامد كان لابس 8 أنا أقدم من إمام عاشور أنا مش مهتم بالقصة دي خالص هو اختار طريقة أنا ماليش علاقة بيها خالص.

وتابع: أنا بنزل ستوريهات الناس بتنزلها ليا أنا مش مركز في الحاجة دي ليه أعمل كده يعني أنا أكبر من كده وأنا مش بتاع لقطة وموجهتش كلام لحد خالص وبالنسبة للون الشعر أنا كنت عامل شعري قبل إمام عاشور ولكن أنا كنت إجازة لكن كل اللاعبين زملائي وحبايبي.

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