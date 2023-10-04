تشبه أعراض الإنفلوانزا.. حمى الضنك قتلت وأصابت الآلاف في بنجلاديش

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان: " قتلت وأصابت الآلاف.. حمى الضنك تتفشى بشكل كبير في بنجلاديش.. والمستشفيات تكتظ بضحاياها".

وجاء في التقرير، أن هناك ارتفاع كبير في تفشي حمى الضنك، بـ بنجلاديش منذ أكثر من 23 عامًا، وأن هذا المرض منذ بداية العام تسبب في وفاة أكثر من 1000 شخص، وغصابة أكثر من 209 ألف إصابة.

وكشفت القناة ، أن الأطباء أرجعت تفشي المرض لـ عدة عوامل، أهمها اختلاف وتعدد أعراض المرض، غير المعروف لدى غالبية الأشخاص.

وأوضح التقرير، هذا المرض يشبه أعراض الإنفلوانزا، وأن المواطنين لا تستمر في المستشفى للعلاج بسبب كثرة المرضى.

وعرضت القناة لقطات لـ جلوس المرضى على الأرض، لآن المستشفيات لا يوجد بها مكان للمرضى.

وأوضح التقرير، أن حمى الضنك مصدرها لسعات البعوض، والتي تنتج من المياه الراكدة والملوثة.