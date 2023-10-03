مرض جديد يهدد العالم.. ماذا تعرف عن حمى الضنك وكيفية الوقاية منها؟

سادت حالة من القلق لدى المواطنين بشأن انتشار المرض بالفيروسات في الأشهر الباردة، منذ تفشي وباء فيروس كورونا حتى الآن، وما زال فيروس حمى الضنك يثير الفزع لدى الكثيرين، والذي انتشر مؤخرا في دول العالم.

وفيات حمى الضنك

وفي هذا الصدد، أظهرت بيانات رسمية أن أكثر من 1000 شخص لقوا حتفهم بسبب حمى الضنك في أسوأ تفشٍ مسجل في بنجلاديش، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة بسبب أزمة المناخ إلى انتشار المرض مع الإبلاغ عن المزيد من الحالات بعيدًا عن المراكز الحضرية للمرة الأولى، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

منذ يناير، توفي 1017 شخصًا بسبب المرض الذي ينقله البعوض، بما في ذلك أكثر من 100 طفل، مع ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 208000، وفقًا للأرقام الصادرة عن المديرية العامة للخدمات الصحية في بنجلاديش. في حين أن حمى الضنك متوطنة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، حيث تصل العدوى عادة إلى ذروتها خلال موسم الرياح الموسمية بين يوليو وسبتمبر، إلا أن الارتفاع في الحالات بدأ هذا العام في وقت أبكر بكثير - قرب نهاية أبريل.

يقول العلماء إن موسم الرياح الموسمية الطويل الذي شهد درجات حرارة أكثر دفئًا مصحوبًا بهطول أمطار غزيرة غير منتظمة، خلق ظروفًا مثالية لتكاثر البعوض الذي يحمل مرض حمى الضنك.

موسم الرياح الموسمية

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انتشار المرضى أدى إلى إجهاد نظام الرعاية الصحية في البلاد، وواجهت المستشفيات نقصًا في الأسرة والموظفين.

وتزيد الوفيات الناجمة عن تفشي المرض بنحو أربعة أضعاف عن العام الماضي، عندما توفي 281 شخصًا.

وفي شهر سبتمبر وحده، تم الإبلاغ عن أكثر من 79600 حالة إصابة و396 حالة وفاة، وفقًا للسلطات الصحية في بنجلاديش، وهناك أيضًا قلق متزايد بشأن انتشار المرض في الأشهر الباردة.

توجد في ١٠٠ دولة

وفي العام الماضي، بلغت حالات حمى الضنك ذروتها في أكتوبر فقط، وتم تسجيل معظم الوفيات في نوفمبر.

وتسبب عدوى فيروسية، حمى الضنك، أعراضًا تشبه أعراض الإنفلونزا، بما في ذلك الصداع وآلام العضلات والمفاصل والحمى، وفي بعض الحالات النزيف الداخلي والوفاة ولا يوجد علاج محدد للمرض.

وحمى الضنك، المعروفة أيضًا باسم حمى العظم، متوطنة في أكثر من 100 دولة، ويصاب بالمرض كل عام ما بين 100 مليون إلى 400 مليون شخص، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه في الماضي، كان تفشي المرض يقتصر بشكل عام على المراكز الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية مثل العاصمة دكا - التي يسكنها أكثر من 20 مليون شخص - ولكن العدوى انتشرت هذا العام بسرعة إلى كل منطقة في أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الريفية.

تحذيرات الصحة العالمية

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إن وكالة الأمم المتحدة تدعم الحكومة والسلطات.

ولكن هناك دعوات من خبراء الصحة العامة في البلاد لجعل حمى الضنك أولوية أكبر والتركيز على تدابير الوقاية، بما في ذلك الكشف المبكر والحصول على الخدمات الصحية الكافية - يمكن أن تكون حالات الإصابة المتكررة بحمى الضنك أكثر خطورة وحتى مميتة.

وفي هذا العام، ضربت حمى الضنك أمريكا الجنوبية بشدة، حيث تكافح بيرو أسوأ تفشٍ لها على الإطلاق.

ودفعت الحالات في فلوريدا السلطات إلى وضع عدة مقاطعات في حالة تأهب.

وفي آسيا، ارتفع عدد الحالات في سريلانكا وتايلاند وماليزيا، من بين دول أخرى. كما أبلغت بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مثل تشاد، عن تفشي المرض.

علاج حمى الضنك

ولا يوجد لقاح أو دواء يعالج حمى الضنك، وهو مرض شائع في جنوب آسيا خلال موسم الرياح الموسمية من يونيو إلى سبتمبر، حيث تزدهر بعوضة الزاعجة المصرية التي تنشر المرض في المياه الراكدة، ويقول علماء الحشرات وعلماء الأوبئة إن ارتفاع درجات الحرارة ومواسم الرياح الموسمية الأطول توفر ظروفًا مثالية لتكاثر البعوض.

ومن جانبه، ذكر وزير الصحة البنجلاديشي، زاهد مالك، السبت الماضي، أن بنجلاديش لن توفر لقاح حمى الضنك، بدون موافقة منظمة الصحة العالمية.

وأضاف الوزير، خلال تبادل وجهات النظر مع الصحفيين في مقر إقامته في منطقة "مانيكانج" أنه لم يتم اختراع أي لقاح فعال ضد حمى الضنك حتى الآن، حسب صحيفة "نيو إيدج" التي تصدر في بنجلاديش.

وتابع الوزير أن "البحث يجرى لتطوير لقاح ضد حمى الضنك، في الكثير من الدول وتم اختراع لقاحين بالفعل. لكن لم يتم توفيرهما بسبب بعض المشكلات" موضحا أنه حتى الآن لم يثبت أي لقاح فعاليته ضد جميع الأنماط المصلية الأربعة من حمى الضنك.

وسوف نرصد لكم اعراض حمى الضنك وقت الإصابة بالفيروس وبعد التعافي منه، والتي جاءت كالتالي:

_ الحمى الشديدة (40 درجة مئوية).

_ الصداع . ألم خلف محجر العين.

_آلام العضلات والمفاصل.

_ الغثيان.

_ التقيؤ.

_ تورم الغدد.

_ الطفح الجلدي.



وغالباً ما تظهر أعراض حمى الضنك الشديدة بعد زوال الحمى:

_ الألم الشديد في البطن.

_ التقيؤ بشكل مستمر.

_ التنفس السريع.

_ نزيف اللثة أو الأنف.

_ الإرهاق.

_ التململ.

_ وجود دم في القيء أو البراز.

_ الشعور بالعطش الشديد.

_ شحوب الجلد وبرودته.

_ الشعور بالوهن.