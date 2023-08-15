تحذير من حمى الضنك .. اعرف أسبابها وأعراضها

عدوى أو فيروس حمى الضنك، هي مرض له أعراض تشبه حالة الأنفلونزا السيئة، ومع ذلك ، فإن حمى الضنك سببها فيروس ينقله البعوض.

ويتواجد هذا البعوض بشكل رئيسي في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، ولا يوجد في معظم مناطق أستراليا نوع البعوض الذي يحمل حمى الضنك، ولا يزال تفشي المرض يحدث في شمال كوينزلاند كل عام، حيث يحدث هذا عندما يصاب شخص ما في الخارج ، ثم يلدغه بعوضة في أستراليا.

و يمكن لهذه البعوضة بعد ذلك أن تنشر فيروس حمى الضنك للآخرين حسب موقع ."Healthdirect"

• أسباب الأصابة بـ حمى الضنك:

تنجم حمى الضنك عن أحد فيروسات حمى الضنك الأربعة التي يحملها البعوض.

• ينتشر فيروس حمى الضنك عن طريق نوعين من البعوض:

- بعوضة حمى الضنك (الزاعجة المصرية)

- بعوضة النمر الآسيوي (Aedes albopictus)

لا تنتقل حمى الضنك مباشرة من شخص لآخر.

• متى يجب تزور الطبيب؟

إذا كانت لديك أعراض حمى الضنك وتشعر بالقلق ، يجب عليك التحدث مع طبيبك على الفور.

• إذا كنت مصابًا بحمى الضنك ، فقد تعاني من هذه الأعراض:

- حمى مفاجئة

- صداع - ألم خلف عينيك

- قشعريرة

- تورم الغدد

- آلام العضلات والمفاصل

- التعب (الشعور بالتعب الشديد)

- ألم في البطن

- استفراغ و غثيان

- طفح جلدي أحمر خافت

تظهر الأعراض عادة ما بين 3 و 14 يومًا بعد لدغة البعوضة. عادة ما تستمر الحمى لمدة 6 أيام.

يتعافى معظم المصابين بحمى الضنك في غضون أسبوع تقريبًا. في بعض الأحيان ، تكون العدوى أكثر خطورة ، وفي بعض الأحيان تكون قاتلة (تسبب الوفاة).

يمكن أن تكون هذه الأعراض خفيفة أو سيئة للغاية.

• ما هي أعراض حمى الضنك الحادة؟

تعد حمى الضنك الشديدة (المعروفة أيضًا باسم حمى الضنك النزفية) نادرة ولكنها قد تؤدي إلى الوفاة. يمكن أن تبدأ أعراض حمى الضنك الشديدة من 3 إلى 7 أيام بعد ظهور الأعراض الأولى لحمى الضنك.

• الأشخاص المصابون بحمى الضنك الشديدة لديهم أعراض إضافية مثل:

- ألم شديد في البطن

- تنفس سريع

- القيء المستمر

- يتقيأ مع وجود دم فيه

- نزيف اللثة

- نزيف غير متوقع

- الأرق

تحدث حمى الضنك النزفية في أغلب الأحيان عند الأطفال والشباب.

يزيد الحصول على أنواع مختلفة من حمى الضنك ، حتى بعد سنوات ، من خطر الإصابة بحمى الضنك الشديدة.

• كيفية علاج حمى الضنك:

لا يوجد دواء محدد لعلاج حمى الضنك. ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من حمى الضنك الحصول على المشورة الطبية. من المهم أيضًا:

- استراحة

- شرب الكثير من السوائل

- تقليل الحمى باستخدام الباراسيتامول

إذا كنت مصابًا بحمى الضنك ، فلا تتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) ، مثل الأسبرين والأيبوبروفين. هذه يمكن أن تزيد من خطر النزيف.

• الوقاية من حمى الضنك:

- كن حذرًا عند التواجد في المناطق بها البعوض.

- ارتدِ ملابس فضفاضة ذات أكمام طويلة فاتحة اللون.

- ارتداء الجوارب والأحذية المغطاة.

- استخدم طارد البعوض على الجلد المكشوف الذي يحتوي على DEET أو بيكاريدين أو زيت ليمون أوكالبتوس.