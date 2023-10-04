معرض استيعادى لـ سعيد العدوى بمجمع الفنون منتصف أكتوبر

أسند قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، إدارة "مجمع الفنون" قصر عائشة فهمى بالزمالك، إلى الفنان على سعيد، ومن المقرر أن يتم افتتاح معرض استيعادى للفنان الراحل سعيد العدوى بمناسبة مرور 50 سنة على رحيله فى النصف الثانى من شهر أكتوبر بمجمع الفنون، بحضور لفيف من الفنانين التشكيليين وبعض من الشخصيات العامة.

ولد سعيد العدوى فى 3 سبتمبر 1938م بالإسكندرية، والتحق بأول دفعة دخلت كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عند إنشائها 1957م، وتخرج عام 1962 ( تخصص حفر وطباعة )، وكان موضوع التخرج عن (الصيادين والبحر)، كما حصل على درجة الماجستير فى فن الحفر عن الخط العربى عام 1972م وذلك قبل رحيله عن دنيانا بعام، في مثل هذا اليوم 13 أكتوبر، من عام 1973م.

يقول العدوي في الكتاب النادر الصادر عنه عام 1975م والذي قام فنانو الإسكندرية بطباعته على نفقتهم الخاصة في ذلك الوقت بعد رحيله: "إننى أسعى لبناء الصورة بقوانين بناء السجادة الشرقية. الرسم عمل فني متكامل يحمل كل إمكانيات العمل الفني وليس مسودة لعمل آخر".

وعن الخط العربى قال سعيد العدوى إنه هو أصدق دليل لمزاجنا وذوقنا وأبعاد حضارتنا العربية، و أن أى حرف من حروفه هو تلخيص لمنهج فكرنا.