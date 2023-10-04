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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية توضح طريقة التقديم للوظائف الخالية بالمحافظات.. تفاصيل

وظائف خالية بالمحافظات
وظائف خالية بالمحافظات

أكدت وزارة التنمية المحلية على الراغبين في التقديم للوظائف الخالية بالمحافظات، أن يقدموا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg ، أو من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg فقط .

وشددت الوزارة على أنه لا يتم التعامل مع أي شخص، أو أخذ أي تعليمات أو دفع مبالغ نقدية، إلا من خلال واتساب التليفون المحمول 01060150604 الخاص بالإعلان عن الوظائف.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، في الإعلان رقم 3 لسنة 2023، عن وظائف خالية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من المستوى الوظيفي الممتاز – العالي – المدير العام، حيث توجد 91 وظيفة خالية في المحافظات.

وتم فتح باب التقديم الإلكتروني لمدة شهر، اعتبارًا من الأحد 17 سبتمبر 2023 وحتى الإثنين 16 أكتوبر 2023.

وحصل موقع “صدى البلد” على الشروط العامة للوظائف الخالية في المحافظات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية في الإعلان رقم 3 لسنة 2023، وهي كالتالي..

شروط عامة لشغل الوظائف الشاغرة بالمحافظات

 

-الحصول على مؤهل عال مناسب وتقديم صور جميع المؤهلات.

-القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

-الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة.

-إجادة اللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

-تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها ، وصور شهادات الدورات التدريبية والشكر والتقدير.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد المميكنة و(1) صورة شخصية 4x6 .

-الالتزام بالتقديم مرة واحدة فقط على الموقع الالكتروني للوزارة على درجة مالية واحدة فقط ولن يعتد بالتقديم المتعدد.

وأكدت وزارة التنمية المحلية ضرورة أن تكون كل المستندات المطلوبة للتقديم، مسحوبة في صيغة (PDF)، ولن يلتفت لأي مستند يتم تصويره عن طريق الهاتف المحمول.

ونوهت بأن التعيين بالوظائف الخالية بالتنمية المحلية، يتم وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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