مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما ينعي المخرج عواد شكري

نعي الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما المخرج عواد شكري الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.

وقال عبد الجليل، إن الراحل سيظل خالدًا بيننا بأعماله التي لن تنسى وستظل دائما محفورة في أذهان المشاهدين، حيث قدم الكثير من الأفلام التي تمثل علامة في تاريخ السينما التسجيلية.

وتقدم عبد الجليل بخالص العزاء لأسرة الراحل متمنياً من الله ان يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن المخرج عواد شكري أحد مخرجي السينما التسجيلية في مصر، تخرج من معهد السينما في1978،أخرج العديد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة مثل (الحلق – المحجر– قطر الصعيد – صائد الثعابين- القشاش) والتي شاركت في مهرجانات سينمائية كبيرة مثل (ليبزج في ألمانيا وسينما الحقيقة في فرنسا) وفاز بعدة جوائز دولية عن تلك الأفلام.