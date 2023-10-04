عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القائمة الكاملة للمشاريع المختارة في منطلق الجونة في دورته السادسة

انتشال التميمي
انتشال التميمي

يعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن تفاصيل النسخة السادسة من منطلق الجونة، برنامج المهرجان المخصص لتطوير المشروعات ودعم الإنتاج المشترك للأفلام العربية، والذي يقام ضمن دورة المهرجان السادسة، في الفترة بين 13 و20 أكتوبر المقبل.

واختار منطلق الجونة 20 مشروعًا للمشاركة، بواقع 13 مشروعًا في مرحلة التطوير (7 مشروعات روائية طويلة و6 مشروعات وثائقية طويلة)، و7 أفلام في مراحل ما بعد الإنتاج (3 أفلام روائية طويل و4 أفلام وثائقية طويلة). 

 

الأعمال المختارة تمثل 8 بلدان عربية، وقد تم اختيارها من بين أكثر من 160 مشروعًا تقدم للمشاركة في المنطلق، والمنافسة على جوائز يفوق مجموع قيمتها 380 ألف دولار أمريكي.

سيقدم المخرجون والمنتجون مشروعاتهم وأفلامهم إلى منتجين ومؤسسات مانحة وموزعين وبائعي أفلام ومبرمجي مهرجانات، للحصول على استشارتهم الفنية. إضافة إلى ذلك، تُعقد لقاءات فردية بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين لتطوير السيناريوهات أو نسخ الأفلام قيد الإنجاز بغرض تعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي. تتنافس المشروعات والأفلام على الجوائز التي تمنحها لجنة مشكلة من خبراء الصناعة.

 

تتشكل لجنة تحكيم منطلق الجونة السينمائي السادس من المنتج التونسي حبيب عطية، المنتج الفرنسي جيوم دي سوي، بالإضافة إلى المخرجة وكاتبة السيناريو المصرية هالة خليل.

 

ويحصل المشروع الفائز في مرحلة التطوير والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد الإنتاج على شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لكل واحد منهما، بالإضافة إلى عدد من الجوائز المادية والمهنية القيمة المقدمة بالشراكة مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. (القائمة الكاملة للجوائز في نهاية البيان).

 

كما يقوم ثلاثة من خبراء السينما بمساعدة المشروعات المختارة، عن طريق جلسات إشراف مباشرة يقوم فيها الخبير بتطوير قدرات صناع الفيلم. خبراء منطلق الجونة السادس هم المخرجة المصرية جيهان الطاهري، المنتجة الفرنسية ماري بالدوتشي، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار.

 

من جانبه تحدث انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن منطلق الجونة السادس، قائلًا: "كانت لدينا تخوفات في البداية من تأثير الوضع الاقتصادي على حماس الشركاء والمؤسسات السينمائية لدعم المشروعات المشاركة في المنطلق، لكننا فوجئنا بالإقبال الكبير الذي جعل مجموع الجوائز يصل رقمًا قياسيًا مقارنة بكل الدورات السابقة، بما سيساهم بالتأكيد في مساعدة المشروعات ودعم السينما العربية بشكل عام".

وإليكم قائمة المشروعات المختارة لمنطلق الجونة 2023:

المشروعات المختارة في مرحلة التطوير:

مشروعات أفلام روائية طويلة:

حكاية ريشة وسمكة إخراج أحمد الهواري، إنتاج هالة لطفي (مصر)

آسا سمكة في حوض إخراج داليا نمليش، إنتاج مارين فايان (لبنان، فرنسا، الدنمارك)

إلدورادو إخراج علاء الدين الجمّ، إنتاج فرانشيسكا دوكا ولويز بيليكو وكلير جيرفيز (المغرب، فرنسا، إيطاليا)

بِنْت الرِّيح إخراج مفيدة فضيلة، إنتاج مهدي هميلي (تونس)

بيت بيروت إخراج جورج بيتر بربري، إنتاج كريستيل يونس (لبنان)

أشباح الحوت إخراج أحمد محمود، إنتاج محمد العمدة وأحمد محمود (السودان)

يمّي إخراج هند بوجمعة، إنتاج هند بوجمعة وكارولين هوبين وفرانسوا دارتيمير ولينا شعبان (تونس، بلچيكا، فرنسا)

مشروعات أفلام وثائقية طويلة:

كروكودوبلس إخراج عمر منجونة، إنتاج لورا كلويكنر وقسمت السيد (مصر، ألمانيا، الولايات المتحدة). 

هيمثل مصر في الأوسكار.. "فوي فوي" يتصدر إيرادات السينما بعد 3 أسابيع عرض

مفاجأة.. تعرف على فرق السن بين هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي

باسم صفية إخراج صفية كساس، إنتاج إيزابيل تورك وكاميل لايمل (بلجيكا، فرنسا)

إختيارات آلبير الأربعة إخراج وإنتاج هالة جلال (مصر)

ذي بيتش بويز إخراج ديما الحر، إنتاج سابين صيداوي (لبنان، فرنسا)

سرقة النار إخراج عامر الشوملي، إنتاج رشيد عبد الحميد (فلسطين، كندا، فرنسا) مشروع وثائقي يمني

الأفلام المختارة في مرحلة ما بعد الإنتاج:

أفلام روائية طويلة:

دخل الربيع يضحك إخراج نهى عادل، إنتاج كوثر يونس (مصر، فرنسا)

تونس - جربة إخراج أمل جيلاتي، إنتاج أسماء شيبوب وكريم أيتونة (تونس، فرنسا، قطر)

أفلام وثائقية طويلة:

أرض البنات إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، إنتاج أيمن الأمير (مصر، فرنسا، الدنمارك، السعودية، قطر)

لم تكن وحيدة إخراج حسين الأسدي، إنتاج هدى الكاظمي وهوما جوبتا (العراق، السعودية، الولايات المتحدة)

الرجل الأخير إخراج محمد صلاح، إنتاج مارك لطفي (مصر، كندا)

مُعلّق إخراج ميريام الحاج، إنتاج ميريام ساسين وكارين روزنيسكي (لبنان، فرنسا، قطر، السعودية)

السودان، حينما تتداعى القصيدة إخراج هند المدب، إنتاج أبيل نامياس وميشيل زانا وأليس أورميريه وتوفيق قيقة (فرنسا، تونس)

الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة منصة الجونة السينمائية منصة الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

غيابات بالجملة في لقاء الأهلي وإنبي بـ كأس مصر.. الأسماء مفاجأة

ترشيحاتنا

بزيادة 5.7%|أحمد رفعت: الصناعة أصبحت تمثل16.7% من الناتج المحلي

ضابط الشرطة شافه بهذا الشكل.. عقوبة رادعة في حق تاجر الترامادول

برشلونة ومانشستر سيتي في اختبار صعب.. من سيشق طريقه للقب دوري الأبطال

كيف تتخلص من وسواس الصلاة والوضوء.. طريقة سهلة وبسيطة

أحمد حسن يكشف سر غياب مدافع الأهلي أمام إنبي

أمطار لـ الجمعة.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يوثق لحظات مرعبة لسقوط طفل بين سفينة ورصيف ميناء بإيطاليا.. هذا مصيره

4 مشروبات تحارب ارتفاع الكوليسترول.. احرص على تناولها

القوات المسلحة تكرم أبناء الشهداء والمصابين فى بداية العام الدراسى

ناسا تحذر| عاصفة شمسية تفصل دول العالم.. وحقيقة قطع الإنترنت يوم 11 أكتوبر

فيديو

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ