المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي يتقاضى بدل الصحفيين .. هل تعد مخالفة ؟

يتقاضى المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، المقيد بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين بدل التدريب والتكنولوجيا رغم التوقف عن ممارسة المهنة منذ سنوات.

وقال مصدر مسؤل إن الطنطاوي مدرج في جداول المشتغلين بقابة الصحفيين المصرية بجريدة الكرامة التى تصدر عن حزب الكرامة الناصري ومازال يتقاضى البدل حتى الآن، رغم أنه لا يمارس العمل الصحفي منذ عام 2014 وهو تاريخ تقديم استقالته من جريدة الكرامة، ثم أصبح عضوا بمجلس النواب عام 2015 حتى 2020، ومازال يتقاضى بدل التدريب والتكنولوجيا الأمر الذى يعد مخالفا للقانون .

الجدير بالذكر أن الصحفى أحمد محمد رمضان الطنطاوي، مواليد 25 يوليو 1979، مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، يعمل صحفي، وجهة عمله دار الكرامة للصحافة والطباعة والنشر سابقا، مدة العمل من 1 يوليو 2009 حتى 1 يناير 2012 ثم تقدم باستقالته، بعدها عمل في نفس جهة العمل من 1 نوفمبر 2012 حتى 3 مارس 2014 ثم تقدم باستقالته مرة أخرى.

وحول قانونية حصوله على البدل ، قال مصدر مسؤل إن هناك صحفيين آخرين بجدول المشتغلين مازالوا يتقاضون بدل التدريب والتكنولوجيا رغم توقف ممارستهم للمهنة لظروف مختلفة ويعملون فى جهات كثيرة، كما أن قرارات المجلس السابقة تؤكد قانونية حصول الزملاء بجداول المشتغلين على البدل سواء من توقفت صحفهم أو تعرضوا للفصل التعسفي، كما أن هناك صحفيين معطلين عن العمل ويحصلون بجانب البدل على بدل بطالة.