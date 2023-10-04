الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى انتصارات أكتوبر

قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، التهنئة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وجاء في نص التهنئة،: “إننا، وفي هذا اليوبيل الذهبي، نستدعي من الذاكرة، مع جموع المصريين، كيف تكاتف أبناء هذه الأمة من جيش وشعب، وواجهوا الأعداء؛ لتحقيق النصر والرفعة، ونثق أن الروح التي تحلى بها أبطال هذا النصر الغالي، هي الروح التي يتحلى بها المصريون اليوم، الذين يتكاتفون شعبًا وقيادة؛ للوصول إلى مستقبل يليق بمصر النصر، والجمهورية الجديدة”.

وأضافت الكنيسة في تهنئتها: “نصلي أن يحفظ الله مصرنا الغالية، ويثبت خطاها لمزيد من التقدم والازدهار”.