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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية يهنئ الرئيس والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

صدى البلد

هنأ المطران جورج  شيحان، رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات السلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.


وقال المطران في بيان نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم : "باسم أبرشية القاهرة المارونية، وباسم مطرانها، وباسم كهنتها ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي  بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة العظيمة التي صنعتها القوات المسلحة، وسطرت كفاحها وبطولاتها وتضحيات أبنائها في سجلات التاريخ المشرفة.  

وتابع: نهنئكم ونهنئ رجال القوات المسلحة البواسل درع مصر وسيفها وخير أبنائها. وندعو الله العلي أن يحفظكم، ويحفظ وطننا مصر وشعبها وجيشها. تحيا مصر".

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