الصحف الكويتية اليوم| مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية.. بايدن يدعو إلى تسريع انتخاب رئيس جديد.. وروسيا تتصدى لهجوم أوكراني بالمسيرات

أمير الكويت يتلقى دعوة من أمير قطر للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي

وزير خارجية إيران: اتفقنا مع السعودية على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان في وقت لاحق

إيطاليا.. مصرع 21 شخصا على الأقل بسقوط حافلة واحتراقها في البندقية

مكارثي يعلن عدم نيته الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي مرة أخرى

روسيا وأمريكا تختبران أنظمة الإنذار في حالات الطوارئ

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة الراي إن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تسلم في قصر بيان صباح اليوم الدعوة الموجهة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بعنوان «الديبلوماسية الرياضية»، والمزمع عقدها خلال الفترة ما بين 18و19 أكتوبر الجاري بالعاصمة الدوحة.

وقد قام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد سفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود.

قالت صحيفة القبس إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده. متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الراي بأن قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "اتفقنا مع السعودية على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان في وقت لاحق.



وتابع: "اتفقت مع نظيري السعودي على عدم السماح بأن تكون الرياضة أداة سياسية»، مؤكداً أن العلاقات مع المملكة «تسير في الاتجاه الصحيح".



نقلت صحيفة الجريدة عن وسائل إعلام تونسية قولها إن النيابة العامة قررت توقيف النائبة السابقة، عبير موسي على ذمة التحقيق، بعد اعتقالها من أمام قصر قرطاج مساء الثلاثاء.

الصفحة الرسمية للبرلمانية السابقة، ورئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن الأجهزة الأمنية اعتقلتها الثلاثاء عقب اعتصامها أمام قصر قرطاج.

كما ذكرت وسائل إعلام تونسية أن السلطات اقتادت موسي من أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية إلى مركز الأمن بمنطقة حلق الوادي، تمهيدا للتحقيق معها.

دوليا، قالت صحيفة الراي إن كيفن مكارثي، الذي أُطيح به من رئاسة مجلس النواب الأميركي يوم الثلاثاء، لزملائه الجمهوريين إنه لن يترشح لمنصب رئيس المجلس مرة أخرى.

وذكر مكارثي للصحافيين، بعد اجتماع مغلق مع مشرعي الحزب الجمهوري ليلة الثلاثاء، «لن أترشح لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى. سأجعل المؤتمر (الجمهوري) يختار شخصا آخر».

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على اقتراح غير مسبوق لإقالة مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب.

أضاف مكارثي «لست نادما على الوقوف مع اختيار الحوكمة على التذمر. إنها مسؤوليتي. إنها وظيفتي. أنا لست نادما على التفاوض. حكومتنا مصممة لإيجاد حل توافقي».



وفي سياق المتصل، قالت صحيفة الجريدة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إلى الإسراع بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي بعد عزل رئيس المجلس كيفين ماكارثي في سابقة تاريخية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء أنه «نظرا للتحديات الملحة التي تواجه بلدنا يأمل (الرئيس) أن ينتخب مجلس النواب رئيسا له سريعا».



أوضحت صحيفة الوطن اعلان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن روسيا أسقطت 31 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على مناطق بلغورود وبريانسك وكورسك المحاذية للحدود.

ولم ترد معلومات عن سقوط قتلى أو مصابين أو وقوع أضرار.

وقال حاكم منطقة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز عبر تليغرام إن القوات الأوكرانية أطلقت ذخائر عنقودية على عدة قرى في المنطقة الواقعة جنوب روسيا.

وأضاف أن الهجمات لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين، لكنها ألحقت أضرارا بعدد من المنازل.

ذكرت صحيفة الجريدة أن تجري روسيا والولايات المتحدة اختبارات واسعة النطاق لأنظمة الإنذار في حالات الطوارئ اليوم الأربعاء.

وفي روسيا ستدوي صفارات الإنذار وينقطع البث التلفزيوني والإذاعي لبث معلومات أمنية.

وقالت وزارة حالات الطوارئ في بيان صحافي «سيجرى فحص واسع النطاق لأنظمة الإنذار العام على مستوى المناطق والبلديات في جميع أنحاء روسيا».

أشارت صحيفة الأنباء إلى أعلن الجيش الهندي، اليوم الأربعاء، أنّ 23 جندياً فُقدوا بعد أن اجتاح فيضان قوي ناجم عن هطول أمطار غزيرة وادياً في ولاية سيكيم في شمال شرق البلاد.

وقال الجيش في بيان إنّه «بسبب هطول أمطار غزيرة مفاجئة فوق بحيرة لوناك في شمال سيكيم، حدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا» مضيفا أنه «تمّ الإبلاغ عن فقدان 23 فرداً» فيما غمرت المياه بعض المركبات.

وأكد أن «عمليات البحث جارية».



وأفادت صحيفة القبس بأن 21 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم، بينهم سياح أجانب، وأصيب عشرون آخرون بجروح مساء أمس الثلاثاء في البندقية بعد سقوط حافلة تعمل بوقود الميثان من على جسر واشتعال النار فيها، وفق سلطات المدينة ذات الشهرة العالمية والواقعة في شمال إيطاليا.



وقال لوكا زايا حاكم إقليم فينيتو وعاصمته البندقية إن «الحصيلة المؤقتة هي 21 ضحية على الأقل وأكثر من 20 شخصاً في المستشفى، كثرٌ منهم في حال خطرة"، واصفاً الواقعة بأنها "مأساة ذات أبعاد كبرى».