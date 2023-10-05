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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رقص وألفاظ| فيفي عبده تدخل عالم اللايف على “تيك توك”.. وهذا ما حدث!

فيفي عبده في لايفات
فيفي عبده في لايفات التيك توك

فيفي عبده وتحديات تيك توك.. أثارت الفنانة فيفي عبده الجدل في الأيام القليلة الماضية، عقب دخولها عالم التيك توك الشهير، وظهورها في لايفات جماعية، ليتصدر اسم فيفي عبده منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعلق عدد كبير من رواد السوشيال ميديا والجماهير علي دخول الفنانة فيفي عبده تحديات تطبيق "تيك توك"، ومشاركتها اللايفات مع فنانين وأشخاص عامة مختلفة الجنسية.

 

فيفي عبده مثيرة للجدل 

وكانت فيفي عبده أثارت الجدل الفترة الأخيرة بعد شفائها من الوعكة الصحية حيث أطلقت تصريحات ضد محمد عبده بسبب شيرين عبدالوهاب بجانب أعمال السحر التي تعرضت لها وظهورها على الشاطئ.

 

فيفي عبده ولايفات تيك توك

وتداول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديوهات من لايفات فيفي عبده التي تظهر فيها مع شخصيات عامة مختلفة الجنسية، وتقوم فيفي عبده بتحديات تيك توك والتي يتفاعل معها الكثير من جماهير ومحبي الفنانة فيفي عبده.

ويقوم رواد السوشيال ميديا بتوجيه الأسئلة إلي الفنانة فيفي عبده، وكان جانب من بعض الأسئلة بخصوص الرقص ومدي حب فيفي عبده للرقص والاستعراض.

فيفي عبده في لايفات التيك توك

هو الرقص عيب؟

وقامت فيفي عبده بتحدي بعض السيدات اللاتي ظهروا معها في اللايف بالرقص، وعند رفض إحداهن للتحدي، تلفظت فيفي عبده بلفظ خارج وردت عليها: "ليه هو الرقص عيب؟".

وبسبب جراءة فيفي عبده في الكلام داخل اللايفات، وخفة دمها المعتادة، تصدرت فيفي عبدة تريند منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وانقسمت الآراء بين جماهير ومحبي فيفي عبده بسبب تحديات تيك توك.

فيفي عبده في لايفات التيك توك

فيفي عبده تخرج عن السيطرة

وعلي رغم من وجود تعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا محبة لتصرفات فيفي عبده وخفة دمها المعتادة، إلا أنه عارضها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بسبب ألفاظها الخارجة في اللايفات والتحديات الغريبة التي تطلبها من المشاركين معها.

وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا بأن فيفي عبده "خرجت عن السيطرة"، وتقوم فيفي عبده بالمطالبة بأحكام غريبة في التحديات من الأشخاص المشاركة، مثل "وضع معجون الأسنان علي الوجه بأكمله، والرقص" وغيره من التحديات الغريبة.

فيفي عبده تقتحم تيك توك

كما تقوم الفنانة فيفي عبده بالظهور في لايفات أشخاص عادية بشكل مفاجئ، ليستغرب مستخدمي تيك توك في بداية الأمر ثم يتفاجؤون ويفرحون بسبب دخول الفنانة فيفي عبده البث المباشر الخاص بهم.

فيفي عبده في لايفات التيك توك

فيفي عبده ونانسي عجرم

وعلي جانب أخر، انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة فيفي عبده وهي ترقص برفقة نانسي عجرم في إحدى حفلاتها في القاهرة، بطريقتها المرحة المعتادة. 

وظهرت نانسي عجرم وهي منسجمة مع فيفي عبده أثناء الغناء والرقص، على أنغام أغنيتها الشهيرة “تيجي ننبسط” التي طرحتها مؤخرا.

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