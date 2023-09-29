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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. نقل الفنان محمد فريد إلى المستشفى ووصلة رقص بين فيفي عبده ونانسي عجرم

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها نقل الفنان محمد فريد إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، ووصلة رقص بين فيفي عبده ونانسي عجرم.

 

تعرض الفنان محمد فريد إلى وعكة صحية

 ولد الفنان محمد فريد في محافظة بني سويف عام 1940 حيث كان أول معرفته بالمجال الفني  من خلال الفنان عبدالله فرغلي الذي كان يعمل مدرس اللغة الفرنسية بالمدرسة الثانوية ببني سويف، وقد قابله الطالب محمد فريد ووقف فرغلي علي امكانياته الفنية حتي نصحه بالحضور الي القاهرة حيث الانتشار بشكل أسرع.
 

هتعمل كوميدي.. نيللي كريم تكشف اسم وتفاصيل مسلسلها الرمضاني 2024

كشفت الفنانة نيللي كريم تفاصيل مسلسلها الرمضاني لعام 2024، في لقاء مساء الخميس مع برنامج أسرار النجوم والإعلامية إنجي علي، عبر محطة نجوم اف ام. 

 

وصلة رقص بين نانسي عجرم وفيفي عبده في إحدى حفلات القاهرة| شاهد

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة فيفي عبده وهي ترقص برفقة نانسي عجرم في إحدى حفلاتها في القاهرة، بطريقتها المرحة المعتادة. 

 

 

ويجز في بروكسيل وعمرو دياب أمام الأهرامات.. أبرز حفلات ليلة الخميس

أحيا عدد من نجوم الغناء العربي حفلات في أماكن مختلفة مساء الخميس، بداية من ويجز الذي انطلق في جولته الأوروبية، ونشر عدد من الصور والفيديوهات من حفله في بروكسل بعد ساعات من وصوله. 

 

فين الضوء الشارد! .. انتقادات لظهور الفنانة سميحة أيوب في مناهج تعليمية

تصدر اسم الفنانة سميحة أيوب محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعدما انتشرت عدد من الصور لإدراج اسمها داخل المناهج التعليمية لطلاب المدارس. 

محمد فريد الإعلامية إنجى على الأخبار المحلية والعالمية الفنان عبدالله فرغلي الفنان محمد فريد الفنانة نيللي كريم

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