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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هتعمل كوميدي.. نيللي كريم تكشف اسم وتفاصيل مسلسلها الرمضاني 2024

نيللي كريم
نيللي كريم

كشفت الفنانة نيللي كريم تفاصيل مسلسلها الرمضاني لعام 2024، في لقاء مساء الخميس مع برنامج أسرار النجوم والإعلامية إنجي علي، عبر محطة نجوم اف ام. 

 

وقالت نيللي كريم إنها تستعد لتصوير مسلسلها الجديد وهو “فراولة” موضحة:" سأقدم شخصية كوميدية اسمها (فراولة) وهو مسلسل كوميدي 15 حلقة".

 

واستطردت نيللي كريم قائلة:"وقت ما عملت (بـ100 وش) كنت أريد تقديم عمل كوميدي وحبيت أغير من الشكل، وكان نفسي بعده أكمل في الكوميديا، وأنا بحب أكون مخلصة لأي شخصية أقدمها، مثل دوري في (فاتن أمل حربي) كان لازم أمحي نيللي كريم تمامًا وأقدم شخصية فاتن كما ظهرت".

 

وأردفت نيللي كريم : «مشكلتنا في المسلسلات اللي بتبقى 30 حلقة إنها تكون مش جاهزة، في ظل توقيت معين ولازم نسلم الحلقات وطبعا الشغل لا يكون بنفس الكواليتي الذي نتمناه، تكون عملية مؤلمة جدا وتضطري تشتغلي ساعات طويلة، والأوقع حاليا يكونوا 15 حلقة مكتوبين كويس أوي وتعرضهم، والـ15 حلقة تعطي فرصة لناس كثيرة تشتغل، ورأينا منى زكي العام الماضي قدموا عمل جيد جدا وكسر الدنيا وهذا يثبت إنه مش شرط نقدم الـ30 حلقة».

نيللي كريم الإعلامية إنجى على أسرار النجوم الفنانة نيللي كريم الكوميديا

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