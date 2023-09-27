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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي كريم تكشف هوية مسلسلها في رمضان 2024

نيللى كريم
نيللى كريم

كشفت الفنانة نيللي كريم، أنها ستظهر على الشاشة في رمضان 2024، من خلال مسلسل كوميدي، بعيدا عن الأعمال التراجيدية. 

وقالت نيللي كريم، في برنامج “مساء الإمارات”: "نويت تغيير جلدي في رمضان المقبل، وأقدم مسلسلا كوميديا؛ لأنني مللت من النكد". 

وأوضحت نيللي كريم: أحب جميع الأنواع سواء كوميديا أو تراجيديا أو رومانسي أو أكشن، أنا طماعة. 

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نيللي كريم 

تحل الفنانة نيللي كريم، ضيفة  على إذاعة "نجوم أف.إم"، مع المذيعة إنجي علي، فى برنامجها "أسرار النجوم" لتتحدث عن فيلمها الجديد "ڤوى ڤوى ڤوى" وترشيحه للأوسكار، وتحكى عن طبيعة الشخصية وأصعب المشاهد التى قامت بها خلاله.

كشفت الفنانة نيللي كريم سبب غيابها عن عروض أفلامها الخاصة مؤخرا، سواء ع الزيرو مع محمد رمضان، وفوي فوي فوي مع محمد فراج.

وقالت نيللي كريم في تصريحات لـ et بالعربي، على هامش حضورها للعرض الخاص لفيلم فوي فوي فوي،  إنها غابت  عن العروض الخاصة في مصر مؤخرا، بسبب انشغالها بالسفر.

وأوضحت نيللي كريم أنها كانت في جولة لعدة دول مؤخرا منها أمريكا، ولا يوجد بينها وبين أي شخص خلافات سواء على البوسترات أو مع شركات الإنتاج.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية ؛  حيث يحلم حسن بالفرار، وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

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