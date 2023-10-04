سخرية واستياء.. أزمة أميرة البيلي في مكتبة الإسكندرية| خاص

جدل كبير انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع السوشيال ميديا، عقب إعلان الصفحة الرسمية لمكتبة الإسكندرية، عن تنظيم حفل شعري للشاعرة أميرة البيلي، المشهورة بـ «تعبت فقومت كلمته.. أصل أنا بنته»، وهاجم المتابعون المكتبة، والمنظمين للحفل، مؤكدين أن ما تقوله البيلي لا ينطبق للشعر من الأساس.

وجاءت ردود الفعل مستاءة من اختيار المكتبة لـ أميرة، وقوبل الإعلان بالهجوم والانتقادات في التعليقات على المنشور، حيث يرى البعض أن الاختيار غير مناسب لمكتبة الإسكندرية.

كما سخر البعض من المحتوى الذي تقدمه أميرة البيلي، مستخدمين الجملة الشهيرة من قصيدة «أنا مليت» وهي «تعبت فقومت كلمته.. أصل أنا بنته».

مصدر رسمي داخل مكتبة الإسكندرية صرح لـ صدى البلد وقال: الحفل حتى الآن في موعده كما هو مقرر، حيث لم يتم إلغاؤه.

من هي أميرة البيلي صاحبة شعر «تعبت فقومت كلمته»؟

أميرة البيلي، من الإسكندرية، تبلغ من العمر 22 عامًا، حققت صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 5 ملايين متابع.

أصغر شاعرة تحصد أكثر من 5 ملايين متابعة عبر صفحتها على «الفيسبوك»، حققت شهرة واسعة في مجال الشعر العامي على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت في مجال الشعر، من قرابة 8 سنوات، وهي في عمر 14 عاماً.

حققت قصائدها ملايين المشاهدات عبر قناتها على موقع «يوتيوب»، صرحت أميرة البيلي من قبل بأنها تكتب الشعر بالعامية هرباً من صعوبة الشعر الفصيح، قائلة: «لا يدركه جيداً أبناء جيلي».

تدرس «البيلي» الإعلام، في محاولات لتطوير قدراتها الإبداعية.

أشهر قصائد أميرة البيلي

حققت قصيدة «أنا مليت هي أولى قصائدها، والتي حققت 45 مليون مشاهدة، والتي تقول بعض كلماتها: «تعبت فقمت كلمته مانا بنته هيفهمني.. ويفهم إني محتاجة يكلمني ويسمعني ويفهم إني مخنوقة وحضنه بس هيساعني في كلمته.. آلو؟ هو انت ليه ساكت؟ آلو فيا حجات ماتت! آلو تعبانة فاسمعني.. يرد يقول وإيه يعني».

أكدت أنها ستخوض تجارب كتابة كلمات غنائية، لبعض الفنانين وعلى رأسهم تامر عاشور.

شعر أميرة البيلي

أحيت «البيلي» 60 حفلة شعرية في جميع محافظات مصر، وحقق ديوانا «من نصيبنا» و«هنتقابل» مبيعات مرتفعة في معرضي القاهرة للكتاب في 2021 و2022.

أزمة سابقة لـ أميرة البيلي في جامعة جنوب الوادي

وكان قد ألغي من قبل حفل للشاعرة أميرة البيلي؛ في جامعة جنوب الوادي، بعد إصابة 21 طالبًا وطالبة بحالة اختناق نتيجة التكدس والتدافع لدخول الحفل الشعري الخاص بها، ووصفت البيلي وقتها الأزمة بأن همجية بعض الطلاب والصراعات بين أسر الجامعة؛ السبب الرئيسي في حالة الشغب التي حدثت قبل الحفل الذي كان من المقرر إقامته.