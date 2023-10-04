ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة الطحينة كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر ، وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المخزن على 2,150 طن طحينة منتج نهائى - طن سمسم "جميعها مجهولة المصدر" - أدوات تصنيع - كمية من العبوات الفارغة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .