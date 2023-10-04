عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة الطحينة كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر ، وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غاشاً بذلك  جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المخزن على 2,150 طن طحينة منتج نهائى - طن سمسم "جميعها مجهولة المصدر" - أدوات تصنيع - كمية من العبوات الفارغة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

القاهرة المواد الغذائية المرج صاحب مصنع طحينة مديرية أمن القاهرة مصنع بدون ترخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مدبولي يشهد توقيع اتفاقية جديدة لإنتاج الوقود الأخضر

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

موضوعات متعلقة

ضبط 7 مطابع بالقاهرة لتقليد وطباعة مناهج دراسية بدون ترخيص

‏اليوم التاسع.. تلاحم القساوسة مع مؤيدي السيسي أمام الشهر العقاري بالقاهرة| صور

الأطواف الأمنية بالقاهرة تضبط "حشيش" بحوزة 3 أشخاص في مدينة بدر

بسبب "أريكة خشبية".. السيطرة على مشاجرة بين 16 شخصا في البساتين

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

مشاجرة بين شباب بمطروح للتنافس على التقاط صور مع شعراء ليبيين.. والأمن يتدخل

حكاية وطن.. ماذا حققت وزارة الداخلية منذ عام 2014 وحتى الآن بالأرقام

‏هنكمل المشوار.. لافتات يحملها مؤيدو الرئيس السيسي أمام الشهر العقاري بالقاهرة|صور

ترشيحاتنا

حازم عمر رئيسا للجنة الشؤون الخارجية بالشيوخ وعفت السادات وكيلا

فوز محمد حلاوة برئاسة لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ

يتربحوا من العلم الشرعي.. أول تعليق من دار الإفتاء على أصحاب الاستشارات الدينية

مجدي عبد الغني يكشف التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام إنبي

لسرقة الخزينة.. موظف يشرع في إنهاء حياة صاحب شركته بعابدين

انفراجة للأزمة.. روسيا تدرس الرفع الجزئي لحظر تصدير الوقود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طوروا تقنية النانو.. فوز 3 علماء أمريكيين بجائزة نوبل في الكيمياء 2023

آن رايس مؤلفة مقابلة مع مصاصي الدماء.. حياتها ومسيرتها الأدبية

من الطفولة.. 10 نصائح ذهبية يقدمها جمال شعبان للوقاية من الجلطات

فيديو يوثق لحظات مرعبة لسقوط طفل بين سفينة ورصيف ميناء بإيطاليا.. هذا مصيره

فيديو

محمود حميدة: أرفض لفظ القوى الناعمة والسينما تخترق الآخر دون مقاومة

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ