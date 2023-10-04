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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف حقيقة سرقة بوابات المدافن بشبين الكوم

الشرطة
الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية ، تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن تعليق تضمن الإدعاء بسرقة بوابات المدافن وإنتشار ترويج المواد المخدرة بمركز شبين الكوم بالمنوفية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بشأن وقائع سرقة لبوابات المدافن.. وبسؤال (مستخدم الحساب) أفاد بأنه قام بنشر التعليق المُشار إليه بقصد توعية المواطنين بسرعة تركيب بوابات لمقابرهم حرصاً على حرمة الموتى.. وتبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن.

كما تم توجيه عدة حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى أسفرت جهودها عن ضبط (13 شخص) بحوزتهم ( 9,030 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مُختلفة الأعيرة). 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن الإجراءات القانونية التواصل الإجتماعي فيس بوك المواد المخدرة توعية المواطنين شبين الكوم وقائع سرقة

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