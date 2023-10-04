الأمن يكشف حقيقة سرقة بوابات المدافن بشبين الكوم

كشفت الأجهزة الأمنية ، تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن تعليق تضمن الإدعاء بسرقة بوابات المدافن وإنتشار ترويج المواد المخدرة بمركز شبين الكوم بالمنوفية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بشأن وقائع سرقة لبوابات المدافن.. وبسؤال (مستخدم الحساب) أفاد بأنه قام بنشر التعليق المُشار إليه بقصد توعية المواطنين بسرعة تركيب بوابات لمقابرهم حرصاً على حرمة الموتى.. وتبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن.

كما تم توجيه عدة حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى أسفرت جهودها عن ضبط (13 شخص) بحوزتهم ( 9,030 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مُختلفة الأعيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.