أحدث ميزة في إنستجرام تمنع المتطفلين من قراءة الـ Chat الخاص بك

يحث Instagram المستخدمين على تمكين التشفير الشامل للرسائل المباشرة، وهي ميزة أمان تساعد على حماية خصوصية المحادثات بين المستخدمين.

يقول Instagram إن التشفير الشامل يضمن أن تكون المحادثات بين المستخدمين مشفرة من طرف إلى طرف، مما يعني أنه لا يمكن لشركة Instagram أو أي شخص آخر قراءة الرسائل إلا الطرفان المعنيان.

للتمكين من التشفير الشامل، يجب على المستخدمين اتباع الخطوات التالية :

افتح تطبيق Instagram. اضغط على أي دردشة. اضغط على زر التبديل الموجود أعلى الشاشة. إذا كنت تريد تمكين التشفير الشامل لجميع المحادثات، فاضغط على زر التبديل الموجود على شاشة الرسائل المباشرة.

يقول Instagram إن التشفير الشامل هو "أحد أهم أدوات الخصوصية التي لدينا".

يعتقد الخبراء أن التشفير الشامل هو خطوة مهمة في تحسين أمان Instagram. يقولون إن التشفير يجعل من الصعب على المتسللين الوصول إلى المحادثات الخاصة للمستخدمين.

يمكن لمستخدمي Instagram تمكين التشفير الشامل من خلال اتباع الخطوات المذكورة أعلاه.