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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبد السلام الجبلي: زراعة الشيوخ تجتمع لتحديد أولويات عملها

النائب عبد السلام
النائب عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب عبد السلام الجبلى، برئاسة اللجنة، بدور الانعقاد الرابع على التوالى، فيما فاز بمنصب الوكيلين كل من النائب جمال أبو الفتوح ومحمد السباعى، وفاز بمنصب أمين السر النائب عمرو أبو السعود.

 

وحرص المهندس عبد السلام الجبلى، على توجيه الشكر لأعضاء اللجنة، على ثقتهم في توليه رئاسة اللجنة وهيئة مكتبها، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل القيام بدورها وواجبها الوطنى دعما لخطة التنمية التى تستهدفها البلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال الجبلى، إن لجنة الزراعة والرى، تعد من أهم اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، نظرا لأنها تختص بقطاع الزراعة والأمن الغذائى، الذى يعد أهم ملف فى العالم حاليا، فى ظل التحديات العالمية حاليا.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستضع أجندتها بدور الانعقاد الرابع، خلال أول اجتماع قادم لها لتحديد أولوياتها، مشيرا إلى وجود عدد من الملفات الهامة الموجودة على أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة، منها ملف تطوير التعاونيات، وملف تشجييع الاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة ومراكز البحوث فى زيادة الانتاج.

ووجه المهندس عبد السلام الجبلى، برقية شكر وتهنية للرئيس السيسى، على ما يبذله من جهود ويحققه من انجازات فى قطاع الزراعة وإطلاق العديد من المشروعات القومية بهدف التوسع الزراعى.

انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى مجلس الشيوخ دور الإنعقاد الرابع النائب عبد السلام الجبلي اللجان النوعية

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