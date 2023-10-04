جريمة سوهاج.. سائق توك توك يطلق النار على زميله لسرقته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الكوثر بمديرية أمن سوهاج بإصابة (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم) بعيار نارى بدائرة القسم ، ونقله لإحدى المستشفيات لإسعافه إلا أنه توفى متأثراً بإصابته .

أسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة ، وقيامه بإستقلال المركبة المشار إليها رفقته المجنى عليه بإدعاء توصيله وأثناء سيرهما قام بإخراج سلاح نارى "فرد محلى" من طيات ملابسه وإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته وإستولى على مركبة "التوك توك" ولاذ بالفرار ، كما أمكن ضبط المركبة المستولى عليها والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وطلقة لذات العيار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.