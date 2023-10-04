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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على سيدتان تزوران المحررات الرسمية بالإسكندرية

متهمه
متهمه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" - مقيمتين بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها نظير مبالغ مالية.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد كبير من المستندات "خالية البيانات معدة للتزوير" منسوب لجهات مختلفة - جهاز حاسب آلى بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى – مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامى) وبمواجهتهما أقرتا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الاسكندرية الأموال العامة المحررات الرسمية تزوير المحررات الرسمية معلومات جنائية

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