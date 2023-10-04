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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنفيذ أهداف ربط البحث العلمي بالصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية

صدى البلد

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تقديم خطط جديدة لدعم البحث العلمي المصري والباحثين والمبتكرين حيث تعمل على تقديم كافة السبل لتحويل ابتكاراتهم إلى منتج صناعي.

 


قال الدكتور محمود صقر  رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إن الأكاديمية ناقشت الخطة التنفيذية الثالثة لأكاديمية البحث العلمى، مشيرا إلى أن الأكاديمية هدفها إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات لدعم البحث العلمى والتطوير والابتكار، وذلك من أجل خدمة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة خاصة للأقاليم، مشيرا إلى تركيز البرامج والمبادرات الجديدة على تنفيذ أهداف ربط البحث العلمي بالصناعة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف صقر أنه ضمن أهداف الإستراتيجية تعميق التصنيع المحلى، وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم اقتصاد المعرفة، ورفع مستوى التكنولوجيا، وزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعات المصرية.

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وأشار صقر، إلى أن برامج ومبادرات الأكاديمية للعام المالى الحالى تشمل؛ إنشاء المختبرات والمعامل الوطنية المتخصصة فى مختلف أقاليم مصر المختلفة، وايضا تنفيذ برنامج تحويل البراءات العلمية إلي منتجات، والذى هدفه تعظيم الاستفادة من الاختراعات ودعم المبتكرين والمخترعين بهدف الوصول إلى نماذج أولية ثم نماذج صناعية لمنتج مبتكر بتنافسية عالية فى الأسواق دعماً لشعار "صنع في مصر.

 

وتابع: " تطلق الأكاديمية ضمن خطتها التنفيذية القادمة المرحلة الثانية من البرنامج القومى للتحالفات التكنولوجية لتوطين صناعة الأجهزة المعملية والطبية، بالإضافة إلى إطلاق تحالفات جديدة بين الجامعات التكنولوجية لدعم التعليم الفنى والفنيين، وتشمل الخطة برنامج للزيارات القصيرة للباحثين العاملين بالجامعات والمراكز البحثية، ومراكز البحث والتطوير بالصناعة، ويهدف البرنامج لتمكين الباحثين المصريين من تطوير قدراتهم من خلال العمل البحثي المشترك، والتدريب في المعامل الأجنبية، والحصول على فرص للتعامل مع باحثين عالميين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى المساهمة في نقل التكنولوجيا وتوطينها".

 

 

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