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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن فتح باب استقبال الأفكار والمقترحات المبتكرة.. تفاصيل

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب استقبال الأفكار والمقترحات المبتكرة على الموقع الرسمي للأكاديمية، حيث تهدف هذه الدعوة إلى استقبال حلول مبتكرة في المسابقة القومية الثانية لتصميمات الأجهزة الطبية التعويضية، بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة، هذه المسابقة القومية تقام بالتعاون مع وزارة الدفاع.

وأوضح أن جميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وأعضاء هيئة البحوث في المعاهد والمراكز البحثية المصرية، والشركات العاملة داخل جمهورية مصر العربية المهتمة للمشاركة في هذه المسابقة من خلال زيارة الرابط التالي: [http://submission.asrt.sci.eg/].

وأشار إلى أن آخر موعد للتقديم هو 1 ديسمبر 2023، ويجب الالتزام بالشروط المعلنة على الموقع.

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وأكد أنه سوف تمنح الأكاديمية جوائز مالية لأفضل ثلاث تصميمات من كل جهاز في المجالات المحددة على الموقع الرسمي للأكاديمية، كما ستوفر الأكاديمية بالتعاون مع وزارة الدفاع دعم النماذج الأولية للتصميمات الفائزة في حال تأكد جدوى تطبيقها.

وأوضح أن هذه المسابقة تأتي بعد نجاح المسابقة القومية الأولى لتصميمات الأجهزة الطبية التعويضية، حيث تقدمت 39 مشاركًا في تلك المسابقة، تم الإعلان عن 7 فائزين حصلوا على جوائز مالية قيمتها 310 ألف جنيه مصري، وذلك بتنظيم حفل توزيع الجوائز في فبراير 2022 بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية.

بينما للمزيد من المعلومات حول المسابقة، يرجى زيارة الرابط التالى .

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