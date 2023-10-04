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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلانها بالخطأ.. الكشف عن الفائزين بجائزة نوبل في الكيمياء

جائزة نوبل في الكيمياء
جائزة نوبل في الكيمياء

 


أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل للكيمياء الأربعاء، عن فوز العلماء مونجي جي. باوندي ولويس إي. بروس وأليكسي آي. إكيموف بالجائزة.


ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إن "جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 منحت تقديراً لاكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يتحكم في خصائصها".


وفقاً للبيان، تستخدم الجسيمات النانوية والنقاط الكمومية في مصابيح الليد وشاشات التلفزيون، وتستخدم أيضاً لتوجيه الجراحين أثناء إزالة الأنسجة السرطانية وفي استخدامات أخرى.


وباويندي أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وبروس أستاذ فخري في جامعة كولومبيا، بينما يعمل إكيموف في شركة نانوكريستالز تكنولوجي.


وتمنح الجائزة التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (990019 دولاراً).


وفي وقت سابق من اليوم، نشرت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الأربعاء، عن غير قصد، أسماء ثلاثة علماء قالت إنهم فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام، على الرغم من أن المعهد الذي يمنح الجائزة قال إن القرار لن يعلن قبل ساعات.


 ووفقا لوكالة "رويترز"، كتبت الأكاديمية في رسالة بالبريد الإلكتروني وفقا لصحيفة "داجينز نيهتر" السويدية اليومية "جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 تمنح تقديراً لاكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يتحكم في خصائصها".

 

لكن يوهان أكفيست رئيس لجنة جائزة نوبل للكيمياء بالأكاديمية قال لرويترز "إنه خطأ من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم. اجتماعنا يبدأ الساعة 09:30 بتوقيت وسط أوروبا (07:30 بتوقيت جرينتش) لذلك لم يتم اتخاذ قرار بعد. ولم يتم اختيار الفائزين".

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