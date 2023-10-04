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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شعبة الإعلام ومنتجي التلفزيون تعلن تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي

صدى البلد

أعلنت الشعبة العامة للإعلام ومنتجي الإذاعة والتلفزيون للاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور ابراهيم ابو ذكري عن تأييدها الكامل ودعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في توليه رئاسة البلاد لولاية جديدة.

 

وقالت الشعبة في بيان : نحن كممثلين لصناعة الإعلام والبث المرئي والمسموع في مصر، نشهد بالجهود الجبارة التي بذلها فخامة الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد، منذ توليه مسؤولية الرئاسة، شهدت مصر تقدماً ملحوظاً في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والبنية التحتية والأمن، والتعليم والصحة والثقافة.

 

وتابع البيان: وقد تمكنت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس السيسي من تحقيق نجاحات ملموسة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الاستقرار، والأمن الداخلي والإقليمي، كما تم تنفيذ مشاريع قومية هامة لتحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين.

 

واضاف البيان : وفي ضوء هذه الإنجازات، نؤكد دعمنا الكامل للرئيس السيسي في الترشح لولاية رئاسية جديدة، وذلك لمواصلة رؤيته الاستراتيجية ورسالته الوطنية في تحقيق التنمية والاستقرار والتقدم لجمهورية مصر العربية.

 

واستكمل البيان . نحن على يقين تام بأن الرئيس السيسي سيواصل العمل بكفاءة وتفانٍ لخدمة مصر وشعبها، ونحن نعتبره الشخص الأنسب لقيادة البلاد في المرحلة القادمة ، وفي الختام، ندعو كافة المواطنين والمؤسسات الإعلامية والجمهورية بأسرها إلى دعم رئيسنا عبد الفتاح السيسي، والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية والانتخابية، للحفاظ على استقرار مصر وتحقيق تطلعات شعبها في التنمية والرخاء … عاشت مصر، عاش الشعب المصري، عاش الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اتحاد العام للغرف التجارية إبراهيم أبو ذكري الدكتور إبراهيم أبو ذكرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية مصر العربية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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